Oko 13.500 kvadratnih kilometara vodenih puteva u Ukrajini - uključujući glavnu reku Dnjepar i obalu Crnog mora - kontaminirano je minama i eksplozivnim ostacima, saopštile su danas UN.

Na teritoriji veličine jedne Crne Gore, "13.500 kvadratnih kilometara ukrajinskih vodenih puteva - uključujući reku Dnjepar, jezera i obalu Crnog mora - potencijalno je kontaminirano", saopštio je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Ukrajini.

Foto: Shutterstock

Do danas su ronioci ukrajinske Državne službe za vanredne situacije uspeli da očiste samo 190 kvadratnih kilometara, ili 1,4 odsto ukupne kontaminacije, i uklonili su više od 2.800 eksplozivnih naprava, dodao je UNDP.

Ukrajina koristi podvodne robote u svojim naporima za razminiranje, a program UN je obučio 15 instruktora specijalizovanih za ovu oblast.

Foto: Shutterstock

Podvodni sistemi mogu da lociraju municiju na dubinama do 300 metara, pri lošoj vidljivosti i uprkos jakim strujama, prema podacima UNDP-a.

"Ove tehnologije nam omogućavaju da obavljamo složene podvodne zadatke uz minimalan rizik za naše stručnjake i maksimalnu efikasnost", rekao je Serhij Reva, šef operacija razminiranja u Državnoj službi za vanredne situacije.

Foto: Shutterstock

Suočena od 2014. godine sa oružanim sukobom koji je podstakla Moskva na istoku njene teritorije i aneksijom Krima, a zatim, od 2022. godine, s opštom ruskom invazijom, Ukrajina je sada eksplozivom najviše kontaminirana zemlja na svetu.

Ukupno 136.952 kvadratnih kilometara, ili 23 odsto ukrajinske teritorije, smatra se kontaminiranim minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima, prema procenama ukrajinske vlade.