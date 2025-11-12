Slušaj vest

Opasno upozorenje stiže iz Velike Britanije!

Večeras se očekuje nalet "Kanibal oluje" - snažne solarne oluje, koja će doneti spektakularan prikaz polarne svetlosti (Aurora Borealis), ali bi takođe mogla da izazove ozbiljne poremećaje u GPS sistemima, komunikacijama i elektro-mrežama.

Britanski geološki zavod podigao je svoju prognozu na najviši nivo i saopštio da je prethodnica ove oluje već ometala komunikacione sisteme i satelitsku navigaciju.

solarna oluja Foto: Shutterstock

Naveli su da bi druga geomagnetna "Kanibal oluja", koja se "hrani" prvom, mogla da stigne do Velike Britanije i ostatka Evrope predveče i  da bude jedna od najvećih u poslednjih 20 godina.

Solarna oluja je, zapravo, eksplozija čestica, energije, magnetnih polja i materijala koje Sunce izbacuje u Sunčev sistem, a koje mogu da poremete Zemljino magnetno polje.

Najnoviji događaj već je stvorio najjače geoelektrično polje otkako Britanski geološki zavod vodi evidenciju.

Solarne oluje mogu da stignu do Zemlje sa Sunca za 17 sati, ali ponekad im je potrebno i znatno više vremena.

(Kurir.rs/SkyNews/P.V.)

