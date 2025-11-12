Slušaj vest

Vlasnici NIS-a poslali su američkom Ministarstvu finansija zahtev za produženje licence za rad. Srbija je zahtev zvanično podržala, a predsednik Vučić upozorava da je ostalo malo vremena za rešenje.

Gosti emisije "Puls Srbije" u studiju Kurir televzije, koji su analizirali situaciju sa NIS-om bili su Vladimir Kljajić, politikolog, Dragoljub Kojčić, politički filozof i prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Pitanje NIS-a zavisi od najvećih sila

Govoreći o slučaju NIS-a, Kojčić je naglasio da ishod zavisi isključivo od dogovora velikih svetskih sila, a ne od lokalnih ekonomskih interesa.

Foto: Kurir Televizija

- Živimo u postmodernom vremenu, pa i u geopolitičkim odnosima, pa je samim tim zaista sve moguće. Stalno imam u vidu Šangajski samit gde su se sastale zemlje koje nemaju ništa zajedničko, ni istoriju, niti ideologiju, ali ni religiju, a neke su čak i u konfliktima. Svakako, oni su seli i razgovarali o autonomizmu. NIS, ali i mnoga druga pitanja, zavise od raspleta odnosa najvećih sila. Ovde se više ne radi prema logici profita i ekonomije, iako ima i toga, ovi koji rade u NIS-u razmišljaju na taj način, ali u velikom smislu sve zavisi od situacije na relaciji Kremlj Vašington - kaže Kojčić.

Kojčić je pričao o ulozi Trampa, pa je istakao da on nema za cilj da naškodi Srbiji, već da sankcijama navodi države da se okrenu SAD:

- Mi smo u orbiti Mađarske, a na neki način i Amerike, ali smo i poseban zalogaj zbog karakteristične neutralne politike. Ukoliko bi nam se omogućilo da se normalno snabdevamo energentima, to će pokazati da je Trampova politika uspešna. Nije Trampov cilj Srbija ili Mađarska, već da prema svom glasačkom telu manifestuje svoj politički kredibilitet - kaže Kojčić.

Uticaj sankcija na Rusiju

Vladimir Kljajić objašnjava da se Rusiji sužava prostor za prodaju nafte, a da posrednici i pokušaji zaobilaženja sankcija dodatno smanjuju profit i poskupljuju trgovinu.

Foto: Kurir Televizija

- Ukoliko je interes prekid rata i onemogućavanje Rusiji da dalje finansira rat, sankcije će i te kako imati efekta. Ona i sada ima efekte, ako pogledate, Rusija sada ima za 24% manje prometa kada su u pitanju derivati u odnosu na prošlu godinu. Smanjuje se prostor gde Rusi mogu da prodaju naftu, kome i pod kojim uslovima. Što više imate posrednika, to je profit manji. Svakako će Rusija da se snađe jer čim postoje kupci, postoji i načina da se zaobiđu sankcije, ali to utiče na poskupljenje, pa dodatno destimuliše kupce. Sankcije imaju već nekog efekta, a pogotovo ako imamo u vidu da Amerika kontroliše finansijski globalni sistem - kaže Kljajić.

"Rusija je loše odigrala kada je u pitanju Srbija" Dejan Miletić ocenjuje da je Rusija izuzetno loše odigrala kada je u pitanju naša zemlja oko sankcija:

- Rusija je izuzetno loše odigrala kada je u pitanju Srbija, poslala je ružnu, ucenjivačku poruku. Umesto da ispadne kavaljer i da pokaže da države koje su se žrtvovale u ove četiri godine imaju njeno puno uvažavanje, ona i dalje pregovara i priča o nekim kvazi rešenjima koje neće biti prihvaćene. Ako "Lukoilu" nije bilo prihvaćeno, kakvi onda menadžmenti, kakvi bakrači. Radi se o želji da se istisne ruski uticaj, a ne da se promeni menadžment i da neko u džep stavi 100 miliona. U takvoj situaciji, mi gubimo vreme i ugrožavamo odnose, umesto da se kriza iskoristi za unapređenje odnosa. Meni je ovo poraz moćne ruske strateške diplomatije. Ako je ovo njena diplomatija, ako se ovako ophode, šta onda da očekuju druge zemlje - kaže Miletić.

Kurir.rs

