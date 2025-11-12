Slušaj vest

Osuđeni seksualni pestupnik Džefri Epstajn je u privatnim mejlovima više puta spomenuo američkog predsednika Donalda Trampa, otkrivaju novobjavljeni dokumenti koje su u sredu objavili demokrati iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma. Prema prepisci, Epstajn je tvrdio da je Tramp proveo značajno vreme sa ženom koju demokrati opisuju kao žrtvu trgovine ljudima, te da je "znao za devojke", piše CNN.

Mejlovi su bili adresirani na Epstajnovu dugogodišnju saradnicu Gislen Maksvel, koja je osuđen za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, i autora Majkla Volfa. U jednoj poruci od 2. aprila 2011. godine, Epštajn je napisao Maksvelu: „"želim da shvatiš da je pas koji nije zalajao trump.. (REDAKTIRANO) provela s njim sate u mojoj kući ,, nikada nije spomenuta. šef policije. itd. ja sam 75 % tamo."

Maksvel je na to kratko odgovorila: „Razmišljala sam o tome...“

Ime osobe na koju je Epštajn mislio je redigovano radi zaštite njenog identiteta. Kontekst poruke nije sasvim jasan, ali je poslata nekoliko godina nakon što se Epštajn 2008. godine izjasnio krivim za nagovaranje prostitucije, uključujući i maloletnicu. Treba napomenuti da Tramp nije primio niti poslao nijednu od ovih poruka i nije optužen ni za jedan zločin u vezi sa Epštajnom ili Maksvelom.

Prepiska sa autorom Majklom Volfom

Među objavljenim dokumentima je i prepiska između Epstajna i Volfa, autora knjige o Trampovoj Beloj kući. U januaru 2019. godine, Epštajn se obratio Volfu povodom Trampove tvrdnje da ga je izbacio iz svog kluba Mar-a-Lago. „Tramp je rekao da me je zamolio da podnesem ostavku“, napisao je Epstajn, dodajući, „nikada član... naravno da je znao za devojke jer je zamolio Gislen da prestane.“

Bela kuća je ranije saopštila da je Tramp zabranio Epštajnu ulazak u klub „jer je bio jeziv“, a sam Tramp je rekao da je razlog za prekid odnosa to što je Epštajn regrutovao mlade žene koje su radile u spa centru Mar-a-Lago.

U drugom imejlu, u decembru 2015. godine, Volf je upozorio Epštajna da CNN planira da pita Trampa o njihovoj vezi na predstojećoj debati.