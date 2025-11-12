Slušaj vest

Najmanje 37 ljudi je poginulo, a 24 je povređeno danas kada je autobus upao u provaliju posle sudara sa pikapom u Arekipi na jugu Perua, saopštile su lokalne vlasti.

Nesreća, jedna od najgorih u Peruu poslednjih godina, dogodila se rano ujutru na Panameričkom autoputu Jug, koji povezuje region sa Čileom.

"Sa žaljenjem izveštavamo o 37 smrtnih slučajeva i 24 povređenih", navele su za Frans pres lokalne vlasti.

Drugi detalji nisu saopšteni.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

