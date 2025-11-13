Slušaj vest

Oko 3.000 krava iz Urugvaja je već tri nedelje blokirano na teretnom brodu kod obale Turske zbog nedostatka odgovarajućih zdravstvenih i komercijalnih sertifikata, saopštile su danas turske vlasti.

Teretni brod Spiridon II, koji je isplovio iz Urugvaja 19. septembra, usidren je kod luke Bandirma na zapadu Turske od 21. oktobra, saopštilo je danas odeljenje za komunikacije turske vlade.

Najmanje 48 životinja, koje su bile na moru duže od 50 dana, već je uginulo na brodu, prema podacima nekoliko nevladinih organizacija i turskih medija.

"Zahtev za uvoz podnet je 21. oktobra veterinarskoj kontrolnoj stanici u luci Bandirma za uvoz 2.901 grla stoke iz Urugvaja, u ime 15 kompanija", navela je turska vlada.

"Inspekcija je pokazala pokazale da neke životinje nisu imale oznake na ušima ili mikročipove i da 469 životinja nije bilo u skladu sa dostavljenim listama", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je zbog toga odbijen ulazak krava u Tursku.

Odluka je saopštena carinskim službenicima 23. oktobra dok su izvoznici najavili žalbu.