Nakon skoro četiri godine rata velikih razmera, Ukrajina se pretvorila u supersilu dronova – proizvodeći oko 4 miliona bespilotnih letelica (BPLO) godišnje.

To uključuje dronove dugog dometa i jeftine modele sa pogledom iz prvog lica (FPV), koje piloti kontrolišu pomoću malih kamera na brodu, piše Kijevpost.

Takve brojke su navedene u izveštaju Blumberga, u kojem se navodi da SAD proizvode oko 100.000 vojnih dronova godišnje.

„Nije stvar samo u količini dronova, već u raznovrsnosti“, rekao je analitičar RAND-a Majkl Bonert. „Verovatno više nego sve zemlje NATO-a zajedno trenutno.“

Ukrajinski inženjeri i proizvođači sada traže partnerstva u inostranstvu kako bi proširili proizvodnju i obezbedili finansiranje.

Osnivanje farbike taktičkih dronova u Finskoj

Aleksandar Gračov, šef proizvođača dronova TSIR, osniva fabriku taktičkih dronova u Finskoj kako bi osigurao stalno snabdevanje fronta i pristup zapadnom finansiranju.

„Rat nas je primorao da brže inoviramo“, rekao je Grahov, napominjući da su ukrajinski dronovi prošli kroz tri generacije nadogradnji za vreme koje mu je bilo potrebno da izgradi novu liniju u Finskoj.

Grahovljeva kompanija osniva fabriku za proizvodnju taktičkih dronova – kvadrokoptera sposobnih da lete do 15 km za izviđanje i napade na prvoj liniji fronta – u partnerstvu sa finskom firmom Summa Defence Plc.

Projekat funkcioniše u okviru FlyWell-a, konzorcijuma koji ujedinjuje nekoliko ukrajinskih proizvođača dronova koji grade vazdušne, kopnene i pomorske sisteme usmerene na rusku imovinu na udaljenosti do 2.000 km.

Za sada, Summa Defence finansira proizvodnju i razvila je tri prototipa modela spremna za masovnu proizvodnju nakon terenskih ispitivanja u Ukrajini, rekao je izvršni direktor Jusi Holopainen. Neki će biti isporučeni saveznicima NATO-a, ali Ukrajina ostaje glavni prioritet.

Ukrajina ima sposobnost da proizvodi jeftine dronove

Dok se Evropa užurbano ponovo naoružava, ukrajinsko znanje je veoma traženo. Ukrajinske kompanije poput Skajetona i Fajer Pointa otvaraju proizvodne pogone u Slovačkoj, Danskoj i Velikoj Britaniji, često uz podršku evropskih vlada.

Sposobnost Ukrajine da jeftino proizvodi dronove je još jedan razlog zašto je Evropa spremna za saradnju. Samo članovi FlyWell-a proizvode stotine hiljada godišnje, daleko nadmašujući evropske firme koje proizvode manje količine skupljih sistema.

Danska je, na primer, izdvojila 77 miliona dolara kako bi pomogla ukrajinskim proizvođačima oružja da se presele i prošire. Ukrajinska krstareća raketa „Flamingo“, dometa 3.000 km, sada se proizvodi u Danskoj u okviru takvog programa.

Zamenik premijera Mihailo Fedorov rekao je da je ukrajinska odbrambena industrija eksplodirala sa 10 proizvođača dronova u 2022. godini na više od 500 danas.

„Niste na globalnom tržištu odbrambene tehnologije ako vaš proizvod nije testiran u Ukrajini“, rekao je.

Stručnjaci kažu da ukrajinski proizvođači dronova sada ponavljaju stvari brže od bilo koga na svetu.