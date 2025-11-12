Slušaj vest

Šest ljudi je poginulo u stampedu tokom vojnog regrutovanja u Akri, glavnom gradu Gane, saopštila je danas vojska te zemlje.

Vojska je saopštila da je stampedo "izazvan neočekivanim porastom broja kandidata koji su prekršili bezbednosne protokole" i stigli na stadion gde se regrutovanje odvijalo pre predviđenog vremena. Mnogi drugi su povređeni i prevezeni u vojnu bolnicu.

Foto: YouTube/ GhanaWeb TV

Regrutovanja za bezbednosne agencije često privlače velike mase mladih ljudi koji traže posao u zemlji koja se bori sa visokom nezaposlenošću mladih.

Nekada perspektivna ekonomija zapadnoafričke države urušila se pod pritiskom pandemije COVID-19.

Inflacija je dostigla maksimum u dve decenije od preko 50 odsto u 2022. godini, pre nego što je popustila na ; osam odsto u oktobru 2025. godine nakon ekonomske reforme koju je podržao MMF. Gotovo 39 odsto mladih je nezaposleno, prema vladinim podacima.