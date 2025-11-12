Slušaj vest

Četiri lica su uz pomoć dinamita otvorila sef za snabdevanje bankomata novcem u poštanskoj filijali u Rubeu, na severu Francuske i pobegla sa plenom čija vrednost nije precizirana.

"Oko 8.30 ujutru četiri lica su dinamitom otvorila sef za transfer - spoljašnji sef u koji kuriri polažu sredstva", izjavila je portparolka pošte za region O-d-Frans, prenosi Figaro.

U eksploziji niko nije povređen, ali je pričinjena značajna šteta na fasadi zgrade, dodala je portparolka.

Pošta još nije bila otvorena u trenutku incidenta, a za osoblje je organizovan psihološki tim za podršku.

Pljačkaši su očigledno uspeli da pobegnu sa plenom u vozilu, dodala je portparolka, ali vrednost plena nije precizirana.

Istragu je pokrenuo javni tužilac u Lilu, potvrdila je policija.