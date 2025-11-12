ČLAN HAMASA UHAPŠEN DOK JE POKUŠAVAO DA UĐE U NEMAČKU: Kupio oružje i 600 metaka, planirane napade na jevrejske i izraelske ciljeve u Evropi
U Nemačkoj je uhapšen Borhan El-K, navodni član palestinske militantne grupe Hamas, prilikom pokušaja ulaska u zemlju iz Češke.
Njega su na auto-putu A 17 priveli istražitelji saveznog kriminalnog biroa (BKA) i savezne policije.
On se tereti da je nabavljao oružje za planirane napade na jevrejske i izraelske ciljeve u Nemačkoj i Evropi, prenosi Bild.
Prema saopštenju saveznog tužilaštva, El-K. je u avgustu 2025. godine u Nemačkoj nabavio automatsku pušku AK-47, osam Glok pištolja i više od 600 metaka.
Oružje je bilo poslato njegovom saučesniku u Berlin, ali je dogovoreni susret u berlinskoj Turmstraseu propao, nakon intervencije policije.
Iako Hamas negira bilo kakve veze sa osobama koje su bile uključene u ovu isporuku oružja, nemačke vlasti smatraju da je cilj ove nabavke bio priprema terorističkih napada na izraelske ili jevrejske ciljeve u Nemačkoj i Evropi.
Nakon hapšenja, istražitelji su nastavili da tragaju za povezanim osobama. U vezi sa prethodnim hapšenjima u oktobru, pronađeno je skladište oružja u Beču, koje je, prema austrijskim bezbednosnim vlastima, bilo povezano sa Hamasom.
Takođe, prošle nedelje je u Londonu uhapšen još jedan osumnjičeni, 39-godišnji Britanac, koji je navodno transportovao oružje u Beč.
U međuvremenu, danska policija je jutros sprovela pretres u Kopenhagenu i okolini, gde su bile pretraženi stanovi koji pripadaju osumnjičenom El-K. i njegovom saučesniku.
El-K. će biti izveden pred istražnog sudiju Saveznog suda, koji će odlučiti da li će biti izdat nalog za njegovo zadržavanje.
Kurir.rs/Bild/Agencije