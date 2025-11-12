Slušaj vest

U Nemačkoj je uhapšen Borhan El-K, navodni član palestinske militantne grupe Hamas, prilikom pokušaja ulaska u zemlju iz Češke.

Njega su na auto-putu A 17 priveli istražitelji saveznog kriminalnog biroa (BKA) i savezne policije.

On se tereti da je nabavljao oružje za planirane napade na jevrejske i izraelske ciljeve u Nemačkoj i Evropi, prenosi Bild.

Prema saopštenju saveznog tužilaštva, El-K. je u avgustu 2025. godine u Nemačkoj nabavio automatsku pušku AK-47, osam Glok pištolja i više od 600 metaka.

Oružje je bilo poslato njegovom saučesniku u Berlin, ali je dogovoreni susret u berlinskoj Turmstraseu propao, nakon intervencije policije.

Iako Hamas negira bilo kakve veze sa osobama koje su bile uključene u ovu isporuku oružja, nemačke vlasti smatraju da je cilj ove nabavke bio priprema terorističkih napada na izraelske ili jevrejske ciljeve u Nemačkoj i Evropi.

Nakon hapšenja, istražitelji su nastavili da tragaju za povezanim osobama. U vezi sa prethodnim hapšenjima u oktobru, pronađeno je skladište oružja u Beču, koje je, prema austrijskim bezbednosnim vlastima, bilo povezano sa Hamasom.

Takođe, prošle nedelje je u Londonu uhapšen još jedan osumnjičeni, 39-godišnji Britanac, koji je navodno transportovao oružje u Beč.

U međuvremenu, danska policija je jutros sprovela pretres u Kopenhagenu i okolini, gde su bile pretraženi stanovi koji pripadaju osumnjičenom El-K. i njegovom saučesniku.

El-K. će biti izveden pred istražnog sudiju Saveznog suda, koji će odlučiti da li će biti izdat nalog za njegovo zadržavanje.