Kijev je zvanično obustavio mirovne pregovore s Moskvom, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova.

- Pošto su mirovni pregovori ove godine završeni bez značajnog napretka, oni su prekinuti, naveo je zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, preneo je portal "Liga.net".

Podsetimo, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je nedavno da je do pauze u pregovorima o Ukrajini došlo je zbog Kijeva i provokacija Evrope. To koči proces rešavanja ukrajinske krize, dodao je Peskov.

On je naveo da se ne može govoriti o uzajamnom poverenju između Moskve i Kijeva.

Direktni pregovori između Moskve i Kijeva nastavljeni su u maju 2025. Do sada su održane tri runde - 16. maja, 2. juna i 23. jula.

Tokom prve runde, Moskva i Kijev su se složili da razmene zarobljenike po formuli „1000 za 1000“, a tokom druge runde da vrate tela poginulih vojnika, a takođe su razmenili memorandume o tome kako vide mirno rešenje.