Dvogodišnji dečak Leonardo R. tragično je preminuo jutros u dvorištu vrtića u gradu Soči u pokrajini Areko u Italiji.

Umro je igrajući se, a prema prvim informacijama, dečaka je zadavila traka njegove dukserice koja se zakačila za granu drveta, na travnjaku vrtića.

Ugušila ga traka od dukserice

Strašna nesreća dogodila se između 11 i podneva. Bio je sunčan dan, a mališani su izvedeni iz vrtića da se igraju na livadi. I, verovatno dok su trčali, dečakova dukserica se zakačila za granu, stežući mu grlo i ostavljajući ga bez daha.

Samo nekoliko sekundi bilo je dovoljno da se dogodi tragdeija. Vaspitači su požurili na lice mesta i obavestili 118, koji je poslao hitnu pomoć. Spasioci su očajnički pokušavali da ožive dete više od sat vremena.

U međuvremenu, centar za hitnu medicinsku pomoć je takođe preusmerio jedan od regionalnih spasilačkih helikoptera Pegaso ka Sočiju. Nije bilo ni vremena da se spusti, jer su lekari do tada proglasili dete mrtvim.

Porodica očajna

Kako prenose mediji, na lice mesta odmah su dojurili roditelji dečaka i njegova ostala rodbina, koji su kroz suze pokušavali da prihvate crnu vest koja im je tog jutra stigla.

Roditelji deteta žive i rade u selu, kao i njegovi baba i deda. Iznenadio ih je telefonski poziv iz škole dok su obavljali svoje uobičajene aktivnosti. Ostalo je priča o njihovom očaju, očaju nekoga ko je ujutru odveo sina u vrtić, a zatim ga nikada nije video da se vraća.

Karabinjeri su blokirali mesto tragedije i istrage za utvrđivanje tačne dinamike nesreće su još uvek u toku; sve rekonstrukcije su trenutno nezvanične.