Pošto je turski vojni avion pao na granici s Azerbejdžanom, turske vojne službe pokrenule su istragu, a pitanje koje sve zanima jeste šta je moglo da prouzrokuje ovaj pad.

O ovim tvrdnjama turski list Hurijet razgovarao je s penzionisanim vice-maršalom vazduhoplovstva Erdoganom Karakušom i Osmanom Nurijem Sunarom, šefom Odeljenja za transportne usluge i šefom Programa za tehnologiju aviona na Univerzitetu Istanbul Ajdin.

"Od incidenta je mnogo puta rečeno da je ovo pouzdan avion. Ruta kojom je leteo je poznata. To je ruta kojom su naši piloti već ranije leteli. Stoga ne mislim da postoji ikakvo oklevanje u vezi sa njihovom obukom", rekao je Nuri Sunar.

Sunar je izjavio da tehnički razlozi, problemi s pilotiranjem i problemi povezani s vremenskim prilikama uvek mogu biti prisutni u avionskim nesrećama.

"Postoji i mogućnost fizičkog unutrašnjeg ili spoljašnjeg udara, što nikada ne želimo da se dogodi, ali se o tome uvek govori u takvim incidentima", naveo je.

Kada je reč o unutrašnjim udarima, pojasnio je šta to podrazumeva.

"Obično postoje određena ograničenja u vezi s prevozom opasnih materijala. To se odnosi i na civilno i na vojno vazduhoplovstvo. Naravno, situacija u vojnom vazduhoplovstvu je malo drugačija. Ovde se prevoze različite vrste oružja ili municije, uzimajući u obzir odbrambene potrebe. Ne znam najnovije smernice u vezi s prevozom municije u ovim avionima, ali pretpostavimo da jeste. Ako se unutra prevozila municija ili komponenta aviona koja sadrži municiju, to je moglo izazvati eksploziju", pojasnio je.

Sunar je naglasio da činjenica da je srušeni avion bio teretni avion koji je prevozio različit tovar predstavlja faktor koji se ne sme zanemariti.

"Bez obzira na to koliko su naše kolege dobro obučene, ako postoji neravnoteža zbog vremenskih uslova, zastoja, pomeranja ili premeštanja ovog tereta, to je moglo dovesti avion u tešku situaciju. Moguće je da su pomeranje tereta, neravnoteža i nemogućnost oporavka mogli izazvati neke fizičke probleme u vazduhu. Sve to treba istražiti", ističe on.

Penzionisani vice-maršal Karakuš, koji je nagađao o uzroku pada aviona, rekao je da misli da se motor pokvario, uništivši pilotsku kabinu, a nastali pritisak vazduha uništio je rep.

"Istražujem uzroke pada aviona. Verujem da se jedan motor pokvario, drugi motor se takođe pokvario, a bilo je problema i s preostala dva motora. Sumnjam da se motor pokvario, razarajući kokpit i repni deo zbog razlike u pritisku vazduha koji ulazi spreda. Slična nesreća dogodila se u SAD-u. Izveštava se da se zamenski deo koji drži motor na mestu mogao pokvariti u toj nesreći u SAD-u. Kao što sam rekao, takve nesreće se događaju i u SAD-u", poručuje Karakuš.

Penzionisani vice-maršal Karakuš takođe je izjavio da u ovoj fazi nije moguće komentarisati spekulacije da je avion oboren.

"Nemoguće je sada išta definitivno reći, ali bi se to moglo dogoditi. Otvaranje Zangezurskog koridora, koji će povezati Tursku i Azerbejdžan, trenutno stvara značajne probleme u regionu. Rusija se protivi otvaranju koridora. Što se tiče Jermenije, premijer Pašinjan jeste za otvaranje koridora, ali postoji veliki deo stanovništva u Jermeniji koji se tome protivi. Nadalje, nedavno su nabavili sisteme protivvazdušne odbrane od Indije. Avion je leteo vrlo blizu jermenske granice. Postoje problemi unutar Gruzije, baš kao što postoje problemi unutar Jermenije. U Gruziji se sukobljavaju pristalice SAD-a i pristalice Rusije", rekao je.