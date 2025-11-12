Slušaj vest

Kina je i zvanično predstavila prvi bespilotni borbeni lovac na svetu – GJ-11 „Misteriozni zmaj“.

Samo mesec dana pošto je javnosti prikazan, ovaj napredni stelt dron ušao je u fazu poluoperativne upotrebe, što znači da već učestvuje u zajedničkim misijama sa borbenim avionima kineskog ratnog vazduhoplovstva.

Njegovo lansiranje potvrđuje da je Peking napravio ogroman tehnološki iskorak u oblasti autonomnog ratovanja i bespilotnih sistema.

Naziv „Misteriozni zmaj“ (Xianglong) nije slučajan – u kineskoj vojnoj simbolici on označava moćnu, ali neuhvatljivu silu.

Dron GJ-11 razvijan je više od deset godina, a namenjen je izvođenju izviđačkih, nadzornih i napadnih misija duboko u neprijateljskom prostoru. Ima sposobnost nošenja teškog naoružanja, uključujući precizne bombe i rakete vazduh-zemlja, a u budućnosti bi mogao da nosi i rakete vazduh-vazduh, čime bi postao prvi dron sposoban da učestvuje u vazdušnim borbama.

GJ-11, o kome smo već pisali, konstruisan je po konceptu „letećeg krila“, dužine oko 10 metara i raspona krila od približno 14 metara, što mu daje izgled klasičnog lovca.

Njegov dizajn i materijali omogućavaju izuzetno nisku radarsku vidljivost, a unutrašnji prostor za oružje dodatno smanjuje njegovu uočljivost. Prema navodima kineskih vojnih izvora, platforma poseduje visok nivo autonomije – sposoban je da samostalno prepozna cilj, planira rutu i izvrši napad bez stalnog nadzora operatera.

Posebna pažnja u razvoju posvećena je interoperabilnosti sa avionima J-20 i J-16D. U promotivnom filmu kineskog ratnog vazduhoplovstva pod nazivom „Dalekosežni snovi“, GJ-11 je prvi put prikazan kako leti u formaciji sa stealth lovcem J-20 i avionom za elektronsko ratovanje J-16D. Snimak, koji je objavila kineska državna televizija CCTV povodom 76. godišnjice osnivanja ratnog vazduhoplovstva, prikazuje dron kako napušta hangar, uzleće i sinhronizovano deluje sa pilotiranim letelicama.

Vojni analitičar Song Džongping za Global Times izjavio je da kombinacija J-16D, J-20 i GJ-11 otvara potpuno novu doktrinu vazdušnog ratovanja: „J-16D može elektronski da zaslepi neprijateljske radare, dok J-20 i GJ-11, koristeći stealth mogućnosti, prodiru duboko u neprijateljsku teritoriju i uništavaju ključne ciljeve.“ U toj formaciji GJ-11 može da deluje kao izviđač, udarni dron ili kao „čuvar“ koji štiti lovce sa posadom.

Kineski stručnjaci smatraju da je ovaj dron važan deo šireg programa modernizacije vojske, kojim se kombinuju autonomni sistemi, elektronsko ratovanje i platforme pete generacije. „Uparivanje pilotiranih i bespilotnih letelica više nije budućnost, to je sadašnjost kineskog ratnog vazduhoplovstva“, rekao je Vang Ja’nan, urednik časopisa Aerospace Knowledge. On je istakao da GJ-11 već može da leti ispred letelica sa posadom i obavlja oružano izviđanje ili napade visoke preciznosti.

Analitičari sa Zapada, kao i obično, moraju da naglase kako snimci koji stižu iz Pekinga imaju i propagandni značaj, ali dodaju da prikazuju stvarni tehnološki napredak. Ian Iston, vojni posmatrač sa sedištem u Aziji, napominje da ključni izazov sada nije sam hardver, već razvoj bezbednih komunikacionih kanala, veštačke inteligencije i komandnog sistema koji omogućava zajedničko delovanje dronova i aviona.

GJ-11 je dokaz da Kina odavno nije samo replikator zapadne tehnologije u drastično povoljnijem pakovanju, već predvodnik u oblasti bespilotnih borbenih letelica. Njegova integracija sa J-20 i J-16D označava početak nove ere u vazdušnom ratovanju – ere u kojoj će „Misteriozni zmaj“ igrati ključnu ulogu u oblikovanju budućih konflikata i redefinisati odnos između čoveka i mašine u modernom ratu.