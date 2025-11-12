Slušaj vest

Usred velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru, ministri pravde i energetike Ukrajine podneli su ostavke na zahtev predsednika Volodimira Zelenskog.

„Ministri su podneli ostavke u skladu sa zakonom“, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Ministar pravde German Haluščenko i ministarka energetike Svetlana Grinčuk podneli su ostavke. Njihove zamene sada mora da odobri parlament. Ukrajinski biro za borbu protiv korupcije (NABU) objavio je u ponedeljak da istražuje energetski sektor zemlje, jer je u državnoj nuklearnoj elektrani otkrivena mreža podmićivanja vredna 100 miliona dolara.

Zelenski je komentarisao slučaj

Istražitelji NABU-a pretražili su kuće ministra pravde Germana Haluščenka, koji je ranije bio na čelu Ministarstva energetike, i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Volodimira Zelenskog.

Mindić je napustila Ukrajinu neposredno pre nego što je skandal izbio. Ministarka energetike nije zvanično imenovana u istrazi, ali se smatra bliskom svom prethodniku, javljaju ukrajinski mediji.

„Apsolutno je neprihvatljivo da u ovim okolnostima postoje određene šeme i prevare u energetskom sektoru, dok se Ukrajina suočava sa nestancima struje, ruskim napadima i gubicima“, tvrdio je Zelenski.

Šef NABU-a: Razotkrili smo visokorangiranu kriminalnu organizaciju

Aleksandar Abakumov, šef Glavnog istražnog odeljenja NABU-a, rekao je da je specijalna operacija razotkrila visokorangiranu kriminalnu organizaciju koja deluje u energetskom i odbrambenom sektoru. Istraga obuhvata slučajeve korupcije, pranja novca i nezakonitog bogaćenja.

Ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije objavile su ranije ove nedelje da su razbile složenu korupcijsku šemu od 100 miliona dolara (86 miliona evra) koja je stajala iza Mindića, posebno u nacionalnom nuklearnom operateru Energoatom.

Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije „Kvartal 95“ i poznatog kao „novčanik“ Vladimira Zelenskog.