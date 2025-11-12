Slušaj vest

U jedna od jedanaest malih garaža u jednom dvorištu u Esenu, Nemačka, pronađeno je telo direktora čuvene pivare koji se osam godina vodio kao nestao.

Kako piše Bild, garaža u kojoj su otkriveni njegovi ostaci nalazi se odmah pored ulaza, iza bašte u kojoj komšije leti priređuju roštilj ispod velike tužne vrbe. Zeleni sloj patine prekrio je hrapav malter duž ivice krova.

Nemački list piše da je u toj garaži telo muškarca trunulo neprimećeno osam godina.

Kako se navodi, iza belih čeličnih vrata, skroz levo u nizu od četiri garaže, Ralf K. (41) iz Esena je parkirao svoj crni službeni automobil, "mercedes C180", negde posle 2. februara 2017. godine, i zaključao vrata iznutra.

Otac troje dece tada je, kako se pretpostavlja, oduzeo sebi život.

Tek u 8 časova ujutru, 23. oktobra 2015. godine, upravnik zgrade otkrio je telo.

Sada se svi pitaju: zašto visoki službenik čuvene pivare König-Pilsener nije pronađen ranije?

"Ne možemo to da objasnimo", kaže Sabrin O. (33). Frizerka živi sa svoje dvoje dece na svega nekoliko koraka odatle, s direktnim pogledom na kompleks garaža sa svog balkona. Kaže da je to dobro susedstvo u ovom delu Esen-Borbeka, gde se ljudi paze međusobno.

Foto: HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Prema rečima forenzičara dr Marka Benekea (55), postoji više objašnjenja zašto komšije nisu osetile miris raspadanja. Prvo, bilo je hladno u februaru: "Tada se tkivo tela razgrađuje mnogo sporije i ne širi miris."

Ako je automobil bio zaključan, miris nije mogao da izađe napolje. Osim toga, ako je automobil bio otvoren i dobro provetren (garaža je imala ventilacione otvore napred i pozadi), telo se moglo brzo osušiti: "Tada se ne širi jak miris", objasnio je forenzički biolog.

Nestanak Ralfa K. bez traga 2017. godine izazvao je veliku zabrinutost među ljudima u Rurskoj oblasti. Policija je pokrenula javnu potragu za njim. Jedan 37-godišnji poznanik menadžera pivare rekao je: "Njegova sudbina me duboko pogodila. Često je govorio o svojoj deci i uvek je bio vedrog duha. Porodica je mnogo patila".

Mnogi se sada pitaju zašto policija nije ranije pronašla garažu. Jedan stanar (62) rekao je: "Sigurno se najamnina morala negde zaduživati. Morao je makar da postoji neki ugovor."

Zaista, detektivi iz Esena pratili su taj trag kada se automobil takođe nije pojavio. Portparol je naveo: "Međutim, nije pronađen nikakav dokaz o mogućem ugovoru o zakupu."

Čini se da za to postoji jednostavno objašnjenje: Ralf K. je bio dugogodišnji upravnik stambene zgrade kojoj pripada kompleks garaža.

Jedan stanar (67) rekao je: "Svi smo ovde poznavali Ralfa kao našeg upravnika. Možda je jednostavno koristio praznu garažu za sebe."

Policija i tužilaštvo odbili su da odgovaraju na dodatna pitanja o slučaju - navodno iz obzira prema porodici Ralfa K.