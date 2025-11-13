Slušaj vest

Robotski taksiji startapa Vejmo od sada će moći da voze putnike i na auto-putevima u oblastima San Franciska, Finiksa i Los Anđelesa, što je prvi put za potpuno autonomna vozila.

Pre pokretanja te svoje usluge je firma Vejmo - podružnica Alfabeta, matične kompanije Gugla koja je to u sredu objavila, isprobala robotska vozila na auto-putevima 2023. godine prevozeći neke od svojih zaposlenih.

Kompanija planira da kasnije ponudi vožnje auto-putem i u okolini gradova Ostin i Atlanta, gde robotski taksiji Vejma već već voze putnike gradskim ulicama.

Vejmo sada posluje u zoni od oko 100 kilometara koja obuhvata gradove San Francisko i San Hoze.

Za sada robotaksiji kompanija Tesla, Amazonove firme Zuks i firme Mej Mobiliti su ograničeni na gradsku vožnju, te ne izlaze na autoputeve.