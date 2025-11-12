Slušaj vest

Sirijski predsednik Ahmad al-Šara stigao je u Belu kuću kroz sporedni ulaz. Novinari, koji su pripremili neprijatna pitanja o njegovoj džihadističkoj prošlosti, nisu bili pušteni u Ovalni kabinet.

Međutim, snimak otkriva toplu dobrodošlicu koju je Ahmadu al-Šari priredio američki predsednik Donald Tramp.

"Ovo je muški parfem", rekao je Tramp dok je skidao zlatni čep sa svoje bočice kolonjske vode i poprskao vođu paravojne grupe povezane sa Islamskom državom i Al Kaidom.

"Ovo je najbolji parfem", dodao je Tramp, napominjući da ima bočicu i za njegovu suprugu, piše The Telegraph.

Zatim se našalio: "Koliko imaš žena? Jednu?" Kada se Šara, koji je ranije bio označen kao "posebno označeni globalni terorista", nasmejao i potvrdio da ima samo jednu suprugu, Tramp ga je prijateljski tapšao po ruci i sa osmehom rekao: "S vama nikad ne znam".

Promena imidža

Ova poseta deo je međunarodne kampanje za promenu imidža bivšeg džihadiste. Nakon što je odbacio vojnu uniformu, sada poručuje da pobunjeničke snage, uključujući njegovu organizaciju Hajat Tahrir al-Šam, ne predstavljaju pretnju Zapadu nakon svrgavanja režima predsednika Bašara al Asada.

Neke Trampove pristalice, poput krajnje desne aktivistkinje Lore Lumer, oštro su osudili susret u Beloj kući, podsećajući na zločine koje su počinile Šarine snage.

"Da se zna, meni ovo uopšte nije smešno", objavila je Lumer, dok se video u kojem Tramp maše bočicom parfema širio društvenim mrežama.

Trampovi saradnici preduzeli su mere opreza tokom posete u ponedeljak. Sirijskom predsedniku nije bilo dopušteno da se limuzinom dovede do Zapadnog krila, nije bilo zastava, počasne straže ni rukovanja pred kamerama. Njegov automobil primećen je na podzemnom ulazu West Executive Drivea, koji se obično koristi u kriznim situacijama ili za tajne posete kongresnih delegacija.

Tramp se takođe odlučio da ne pozove novinare u Ovalni kabinet, iako obično voli da takve trenutke iskoristi za komunikaciju sa reporterima.

Sirija se pridružila globalnoj koaliciji protiv ISIS

Tramp je više puta pokazao spremnost da se sastane sa vođama koje su bile u nemilosti ranijih američkih administracija. Ove godine, na primer, pozvao je ruskog predsednika Vladimira Putina na samit na Aljasci i ponovo ponudio mogućnost sastanka sa Kim Džong Unom, severnokorejskim diktatorom.

Tramp i njegovi saveznici tvrde da se rezultati postižu upravo kroz dijalog. Dan nakon posete Beloj kući, sirijski predsednik objavio je da se njegova zemlja pridružila globalnoj koaliciji protiv Islamske države.

Zauzvrat, Tramp je produžio izuzeće od sankcija prema "Caesar Act"-u, zakonu uvedenom zbog kršenja ljudskih prava pod Asadovim režimom. Potpuno ukidanje sankcija morao bi da odobri Kongres. Tramp nije krio utisak koji je Šara ostavio na njega: "Dolazi iz veoma teškog okruženja i čvrst je čovek. Sviđa mi se".