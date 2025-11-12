Slušaj vest

Ukrajinska strana nije ispunila najnovije sporazume o razmeni zatvorenika sa Rusijom, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Komentarišući navode zamenika ukrajinskog ministra spoljnih poslova Serhija Kislice, koji je rekao da nije bilo moguće voditi ''kreativne diskusije'' tokom pregovora sa ruskom stranom, ona je rekla da niko to nije pokušao da rari u ruskoj delegaciji, prenosi Interfaks.

''Potvrđujem. Niko nije nameravao da se upušta u 'kreativne razgovore' sa njima. Dati su konkretni predlozi, posebno u vezi sa razmenom zarobljenika. Kijevski režim je prekršio konačna obećanja o razmeni zarobljenika. Razmenjeno je manje od 30 odsto od 1.200 dogovorenih zarobljenika'', napisala je Zaharova na platformi Telegram.

Prethodno je zvaničnik ruskog Minsitarstva spoljnih poslova Aleksej Poliščuk rekao da je Rusija spremna da nastavi pregovore o oknčanju rata sa Ukrajinom u Istanbulu, uz reči ad je lopta na ukrajinskoj strani igrališta.

Kurir.rs/Beta

