Ruska vojska je tokom proteklog dana pod gustom maglom ubacila u Pokrovsk velike snage sa opremom, koristeći uslove slabe vidljivosti za infiltraciju jedinica u grad.

Snimci ulaska ruskih vojnika pod maglom najbolje su pokazali savremeni karakter ovog rata — lako naoružane pešadijske grupe na civilnim vozilima, motorima i pikapovima, dok na svakih stotinak metara stražari sa sačmaricama obezbeđuju kolone ljudstva od napada ukrajinskih FPV dronova. Upravo na ovaj način, postepenim i veštim ubacivanjem malih jedinica, Pokrovsk je praktično zauzet.

Pokrovsk je bio lišen svih logističkih pravaca, što je omogućilo ruskim snagama da bez klasičnog juriša počnu sistematsku infiltraciju. Dok je zvanični Kijev tvrdio da se u gradu nalazi „samo 250 ruskih vojnika“, situacija na terenu pokazala je da Oružane snage Ukrajine (OSU) nisu mogle da izađu na kraj ni sa tim brojem protivničkih vojnika.

Rusi su Pokrovsk zauzimali u malim grupama od po nekoliko ljudi, snabdevenim velikom količinom municije i hrane u ruksacima. Tenkovi i oklopna vozila nisu učestvovali u prodoru u urbanu zonu, a vesti o pojedinačnim predajama ukrajinskih vojnika stizale su direktno iz centra grada, pod nadzorom ruskih dronova.

Ukrajinske snage su tek povremeno koristile tenkove u odbrani, ali bez većeg efekta. Rusija je, u skladu sa trenutnim zakonitostima urbanog ratovanja, grad osvojila kombinovanjem pešadijskih grupa i rada dronova. Tako je glavni teret borbe za Pokrovsk iznesen van grada, a sam grad je pao brzo.

To je bilo moguće jer su ukrajinske snage u Pokrovsku već bile iscrpljene, bez dovoljno ljudstva i kontrole nad pristupnim pravcima. Rotacija i dotur municije postali su gotovo nemogući. Grupa ukrajinskih vojnika koja se juče predala u Mirnogradu priznala je da je bila bez hrane i u potpunom okruženju.

Foto: Printskrin X

Rusija je, pored brojčane prednosti, ostvarila i tehnološku dominaciju u upotrebi dronova, koji su omogućili potpun nadzor nad svim ukrajinskim položajima. Upravo su te male ruske grupe u gradu bile „oči i uši“ ruskih snaga u gradu, za ostalo su bili zaduženi dronovi i VKS Rusije. To je omogućilo brzo osvajanje Pokrovska bez klasične borbe od zgrade do zgrade.

Kako se može čuta priča o tradicionalnoj ruskoj zloupotrebi vremenskih prilika za ratne pobede, treba reći da je magla koja je poslednjih dana prekrivala front u Donbasu, donela Ukrajincima poslednju priliku da se uspešno u manjem broju provuku kroz uzak koridor ka zapadu.

Danas je bez sumnje jasno — Pokrovsk je u potpunosti pod ruskom kontrolom i postao je novo uporište značajnih ruskih snaga. U međuvremenu, ruske VKS vrše stravične udare po položajima pripadnika OSU u Mirnogradu.