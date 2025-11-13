Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makron je, pominjući i opasnost iz Rusije, najavio dodatnu investiciju od 4,2 milijarde evra do 2030. godine u odbranu Francuske u svemiru.

Makron se, predstavljajući novu francusku strategiju za svemir do 2040. godine, posebno založio za razvoj pogonskih svemirskih raketa za višekratnu upotrebu, boljih od letelica SpejsEks Amerikanca Ilona Maska.

"Rat se već danas vodi u svemiru, a sutrašnji će tamo i početi", ocenio je Makron u Tuluzu, u sedištu Svemirske komande koju je otvorio.

"Doživljavamo da na primer Rusija špijunira naše satelite, ima masovnog ometanja GPS signala, sajber-napada na našu svemirsku infrastrukturu, testiranja protivsatelitskih raketa, razvoja protivsatelitskog oružja... čak i posebno šokantne ruske pretnje nuklearnim oružjem u svemiru", rekao je Makron.

Makron je rekao da zato namerava da se do 2030. godine potroše dodatne 4,2 milijarde evra uz šest milijardi već namenjenih za vojna sredstva u svemiru, što je deo dopune Zakona o vojnom planiranju.

Na to ide "više od 16 milijardi evra za francuske civilne aktivnosti u svemiru, uključujući aktivnosti dvostruke namene (civilne i vojne)", dodao je on.

Međutim, Francuska bi ipak mogla izgledati slaba na ministarskoj konferenciji Evropske agencije za svemir (ESA) 26. i 27. novembra u Bremenu, u Nemačkoj, pošto je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus obećao čak 35 milijardi evra za nemačku svemirsku odbranu do 2030. godine da bi se suprotstavio vojnim kapacitetima Rusije i Kine.