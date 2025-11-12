Slušaj vest

Ukrajinske vlasti nemaju nikakvu težnju ka miru, izjavila je za Izvestiju Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući odluku Kijeva da obustavi mirovne pregovore o rešavanju ukrajinskog konflikta.

"To je priznanje da režim Vladimira Zelenskog nikada nije imao nameru da pokaže ikakvu iskrenu težnju ka miru", istakla je Zaharova.

Zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine Sergej Kislica je ranije saopštio da je Ukrajina zvanično obustavila mirovne pregovore s Rusijom.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije izjavio da ruska strana i dalje ostaje spremna za nastavak pregovaračkog procesa o rešavanju ukrajinskog konflikta.

Prema njegovim rečima, nemoguće je voditi pregovore jednostrano u situaciji kada ukrajinske vlasti odbijaju kontakt.

On je naveo da se ne može govoriti o uzajamnom poverenju između Moskve i Kijeva. Direktni pregovori između Moskve i Kijeva nastavljeni su u maju 2025, a do sada su održane tri runde – 16. maja, 2. juna i 23. jula.