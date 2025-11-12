Slušaj vest

Venecuela je najavila pokretanje masovnih vojnih vežbi širom zemlje, u koje je, prema izveštajima, uključeno oko 200.000 pripadnika vojske, kao odgovor na sve veću prisutnost američkih vojnih snaga u regionu.

Ministarstvo odbrane Venecuele saopštilo je da vežbe uključuju raspoređivanje kopnenih, vazdušnih i mornaričkih snaga, a ministar odbrane Vladimir Padrino izjavio je za venecuelansku državnu televiziju da je u vežbama angažovano oko 200.000 vojnika, prenosi danas CBS njuz.

"Ubijaju nemoćne ljude, bez obzira da li su trgovci drogom ili ne, izvršavajući ih bez suđenja", rekao je Padrino, aludirajući na američke vojne napade na navodne brodove za krijumčarenje droge u Karibima i istočnom Pacifiku koji su počeli u septembru.

Od tada su američke snage napale oko 20 plovila u međunarodnim vodama, pri čemu je poginulo najmanje 76 ljudi.

Administracija Donalda Trampa navodi da su operacije deo ofanzive protiv droge, iako detalji ostaju nejasni. Padrino je u televizijskom obraćanju upozorio da bi strani vojnici u slučaju napada naišli na "zajednicu ujedinjenu da brani ovu naciju do smrti".

Susedne zemlje Venecuele takođe izražavaju zabrinutost zbog američkih napada na male brodove. Predsednik Kolumbije Gustavo Petro naredio je da njegova zemlja prekine deljenje obaveštajnih podataka sa SAD, navodeći da će direktiva važiti "dok se raketni napadi na brodove u Karibima nastave".

SAD "dovukle" teško naoružanje

Američki nuklearni nosač aviona "USS Džerald Ford", najveći na svetu i najnapredniji u američkoj mornarici, ušao je juče u oblast Kariba i Latinske Amerike. Na brodu se nalaze četiri eskadrile F/A-18 Super Horneta, eskadrila elektronskih F-18, sistemi za nadzor i kontrolu, dve eskadrile helikoptera i eskadrila za logističku podršku.

SAD su takođe rasporedile F-35 avione i još šest mornaričkih brodova u Karibima. Mnogi u Venecueli i posmatrači izvan zemlje, prema navodima CBS-a, smatraju da je povećani američki vojni pritisak usmeren na svrgnuće predsednika Venecuele Nikolasa Madura, iako je Tramp negirao da je to zvanična namera, ali je isticao da veruje da su Madurovi dani na vlasti odbrojani.

Tramp je, istovremeno, Madura više puta optuživao za saučesništvo sa oružanim kriminalnim grupama koje krijumčare drogu u SAD, što venecuelanski lider odbacuje.