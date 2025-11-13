Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp se prvi put oglasio posle objavljivanja novih dokumenata vezanih za Džefrija Epstajna, rekavši da je to „prevara“ kojom demokrate žele da skrenu pažnju sa gorućih problema.

Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je optužio demokrate za političke manevre.

„Demokrate ponovo pokušavaju da izvedu ovu prevaru jer će učiniti sve da odvrate pažnju od toga koliko su loše postupili sa zatvaranjem vlade i mnogim drugim pitanjima. Samo bi veoma loš ili glup republikanac upao u tu zamku“, napisao je.

On je zatim pozvao republikance da ostanu fokusirani na ono što on naziva štetom koju su naneli demokrate.

„Demokrate su koštale našu zemlju bilion i po dolara svojim nedavnim nasilnim merama zaključavanja, dok su mnoge dovele u opasnost, i trebalo bi da plate fer cenu za to. Ne bi trebalo da bude ometanja od strane Epštajna ili bilo čega drugog, a svi uključeni republikanci trebalo bi da se fokusiraju isključivo na ponovno otvaranje naše zemlje i popravku ogromne štete koju su demokrate nanele!“

Takozvani Epštajnovi dosijei obuhvataju veliku količinu dokumenata prikupljenih tokom krivičnih istraga protiv Epštajna.

U međuvremenu, Bela kuća je optužila demokrate da su selektivno objavili deo materijala kako bi „iskrivili činjenice i pokušali da ocrne predsednika Trampa“.

Foto: YouTube/Printscreen

Novoobjavljeni mejlovi osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna u kojima se pominje američki predsednik Donald Tramp ''ne dokazuju aspolutno ništa, osim činjenice da Tramp nije učinio ništa loše'', izajvila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

Na pitanje da li je Tramp ikada provodio vreme u Epstajnovoj kući sa jednom od svojih žrtava, što se navodi u jednom od mejlova, Livit je ponovila da je Tramp izbacio Epstajna iz svoje rezidencije Mar-a-Lago jer je bio ''gmizavac'' i takođe je opisala Epstajna kao ''pedofila'', prenosi CNN.