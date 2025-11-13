Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je danas kao netačne navode da je Velika Britanija prestala da obaveštajne podatke o brodovima koji se koriste za trgovinu drogom deli sa Sjedinjenim Američkim Državama, a navodno zbog zabrinutosti zbog američkih udara na Karibima.

Rubio je istakao da se nije promenilo ''ništa što bi ometalo Vašington da deluje'', prenosi Rojters.

On je novinarima posle sastanka minsitara spoljnih polova zemlaja grupe G7 u Kanadi rekao da niko od minsitara nije pokrenuo pitanje operacija u blizini Venecuele, kao i da Velika Britanija nije direktno izrazila zabrinutost po tom pitanju.

Istakao je da SAD imaju ''veoma snažno partnerstvo sa Velikom Britanijom''.

Od septembra do novembra, Sjedinjene Američke Države su više puta koristile svoju vojsku da unište čamce koji su navodno prevozili drogu kod obale Venecuele.

Peedsednik SAD Donald Tramp nedavno je izjavio da su dani predsednika Venecuele Nikolasa Madura kao predsednika odbrojani, ali je takođe uverio da Vašington nema planove da ratuje sa Karakasom.