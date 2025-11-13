Slušaj vest

Jamen Al-Nadžar (16) živi život potpuno drugačiji od svojih vršnjaka, njegov trenutni dom je skučena bolnička soba u palestinskoj bolnici u Istočnom Jerusalimu, gde se nalazi i njegova majka.

Evakuisan je iz Gaze jer boluje od poremećaja krvarenja, a njegova majka Haifa Al-Nadžar i lekari se bore da mu olakšaju simptome, ali nisu uspeli da mu obezbede potrebnu terapiju čak ni u Istočnom Jerusalimu.

"Život je težak. Stalno sam bolestan i u bolovima... Osećam se usamljeno i nedostaje mi dom", kaže on za CNN.

Al-Nadžar već dve godine pokušava da sina medicinski evakuiše u treću zemlju. Uspeo je da dobije odobrenje Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za medicinski transfer, ali već 14 meseci traži zemlju domaćina koja bi prihvatila njenog sina na lečenje. U utorak ujutro dobila je vest od koje joj se, kako kaže, srce zaustavilo.

Lekari u bolnici Makased rekli su joj da su izraelske vlasti odlučile da sve pacijente iz Gaze pošalju nazad kući sledeće nedelje, čak i one koji su trenutno na lečenju.

Dok boravi u bolnici, Jamen slika šarene ilustracije koje ga podsećaju na dom u Gazi.

"Sav moj trud će nestati. Ne mogu da shvatim kako će bolesno dete biti poslato nazad u područje pogođeno katastrofom... To je smrtna presuda za mog sina", rekla je za CNN.

Jamen i njegova majka su među najmanje 89 pacijenata iz Gaze i njihovih pratilaca koji bi trebalo da budu deportovani, prema medicinskim timovima bolnica Makased i Augusta Viktorija u Istočnom Jerusalimu. Oni su rekli CNN-u da se neki pacijenti jesu složili da se vrate u Gazu, ali da se većina vraća protiv svoje volje jer tamo nema lečenja. WHO je prošlog meseca saopštio da je 94 posto bolnica u Gazi oštećeno ili uništeno.

Najmlađi među onima koji se deportuju su bebe rođene ženama koje su dovezene u Jerusalem na lečenje, dok je najstariji pacijent star 85 godina, navode bolničke vlasti. Većina njih je u gradu od pre početka rata.

Njegova majka kaže da je Jamenovo stanje toliko teško da ne bi preživeo u šatoru ni nekoliko sati bez medicinskog tretmana.

"Krvni pritisak mu stalno varira, temperatura mu je uvek niska, stalno krvari i trpi bolove po celom telu... Kategorijski odbijam da se vratim u Gazu", rekla je kroz suze.