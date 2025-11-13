Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se ponovo pokreće funkcionisanje vlade i okončava najduža obustava rada federalnih službi u istoriji SAD.

BBC prenosi da je Tramp potpisao je kratkoročni zakon svega nekoliko sati nakon što je Predstavnički dom Kongresa sinoć glasao 222:209 za njegovo odobrenje, dva dana nakon što je Senat tesno odobrio isti zakon.

U obraćanju iz Ovalnog kabineta Tramp je rekao da će vlada sada "nastaviti normalno delovanje" nakon što je "ljudima naneta tako velika šteta" zbog blokade vlade koja je trajala 43 dana.

Mnoge vladine službe su obustavile rad početkom oktobra, a oko 1,4 miliona federalnih službenika bilo je u proteklom periodu na neplaćenom odsustvu ili su radili bez plate.

Normalizacija vazdušnog saobraćaja uoči Dana zahvalnosti

Neisvestan je bio i nastavak federalne pomoći u hrani socijalno ugroženim Amerikancima, a vazdušni saobraćaj bio je poremećen širom zemlje.

Očekuje se da će federalne službe ponovo početi da rade u narednim danima, dok će se poremećaji vazdušnog saobraćaja verovatno smanjiti pred predstojeći Dan zahvalnosti.

1/10 Vidi galeriju Tramp potpisao kraj obustave rada vlade SAD Foto: Jacquelyn Martin/AP, BONNIE CASH / POOL/UPI POOL

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) redukovala je broj letova aviona zbog nedostatka osoblja usled obustave rada vlade.

To je imalo direktan uticaj i na članove Kongresa koji su juče urili da stignu do glavnog grada SAD na vreme za glasanje u Predstavničkom domu Kongresa.

Derik Van Orden, republikanski kongresmen iz Viskonsina, prešao je na motoru oko 1.609 kilometara kako bi stigao na glasanje u Vašingtonu nakon kojeg je zakon poslat Trampu na potpisivanje.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao dekret o novim carinama Foto: EPA Kent Nishimura Pool, AP Evan Vucci

Sve rešeno samo do 30. januara

Zakon predviđa samo privremeno finansiranje rada vlade do 30. januara, kada će zakonodavci ponovo morati da pronađu način da finansiraju nastavak aktivnosti federalnih službi.

Tramp je, pre nego što je potpisao zakon, više puta okrivio Demokratsku partiju za obustavu rada vlade.

- Učinili su to isključivo iz političkih razloga. Kada stignu izbori na sredini mandata (za veći deo mesta u Predstavničkom domu i Senatu u novembru 2026) i druge stvari, ne zaboravite šta su uradili našoj zemlji - dodao je Tramp.

1/11 Vidi galeriju Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters

Demokrate u Senatu su uspele da pokrenu obustavu rada vlade iako sumanjina u tom domu Kongresa, jer su republikancima bio potreban deo demokratskih glasova kako bi usvojili privremeni zakon o finansiranju.

U početku su svi demokratski senatori odbijali da podrže zakon, zahtevajući da republikanci pristanu da produže subvencije za zdravstveno osiguranje za Amerikance sa niskim prihodima koje će isteći krajem godine.

Kongres Foto: Profimedia

Republikanci su tvrdili da bi diskusija o zdravstvenoj zaštiti mogla da se održi nakon što se izglasa nastavak rada vlade.

U nedelju je ipak grupa od osam demokrata u Senatu glasala suprotno stavu stranke stranke i pomogla u usvajanju zakona.

Tu privremenu meru su podržali u zamenu za obećanje da će biti glasanja i o zdravstvenim subvencijama u decembru.

To je izazvalo bes unutar Demokratske partije i javne kritike uticajnih ličnosti poput lidera manjine u Predstavničkom domu Hakima Džefrisa i guvernera Kalifornije Gevina Njusoma.