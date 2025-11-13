Slušaj vest

Tokom obilaska centra, Peng Lijuen i kraljica Letizija upoznale su se sa projektima usmerenim ka osobama sa invaliditetom i pogledale tematsku izložbu posvećenu Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine.

Takođe su obišle paviljon visokotehnoloških proizvoda namenjenih podršci osobama sa invaliditetom, kao i neprofitnu čitaonicu. Na tom mestu dobile su detaljnije informacije o primeni pomoćnih sredstava, aktivnostima podsticanja čitanja kod dece sa invaliditetom, kao i o razvoju bezbarijernih objekata u Kini.

Peng Lijuen i kraljica Letizija razgovarale su sa osobama sa invaliditetom koje u centru pohađaju obuku za pečenje, izradu rukotvorina i slikanje. Posetile su i decu sa invaliditetom koja su bila uključena u rehabilitacione aktivnosti. Deca sa oštećenjem vida izvela su za goste kinesku pesmu “Pesma i osmeh”.

Peng Lijuen je istakla kako je za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom neophodan zajednički trud i podrška celokupnog društva, kako bi se ove osobe što bolje integrisale. Takođe je izrazila nadu da će Kina i Španija nastaviti da učvršćuju komunikaciju i saradnju kako bi se osobama sa invaliditetom pomoglo u ostvarivanju njihovih snova.