Slušaj vest

Laki dostavni kamion jutros je ulateo u pijacu u Južnoj Koreji i jurio 150 metara pre nego što se zaustavio.

Rojters je objavio da je povređeno 20 ljudi, uključujući dve osobe koje su bile bez svesti nakon srčanog zastoja.

Britanski list Indipendent prenosi  informacije Čosun dejlija da su te dve žene u međuvremenu preminule, a da najmanje osam osoba ima teške povrede.

laki dostavni kamion uleteo na pijacu u Bučeonu u Južnoj Koreji Foto: Bucheon Fire Station, Printscreen/KBC News

Sve žrtve nesreće na pijaci u Bučeonu, na oko 20 kilometara od južnoskorejske prestonice Seula, odvedene su u lokalnu bolnicu.

Zvaničnik vatrogasne službe kazao je novinarima da je kamionet krenuo u rikverc 28 metara pre nego što je ubrzao ka pijaci.

- Vozač je za nesreću okrivio naglo ubrzanje - rekao je taj zvaničnik.

Iz policije je navedeno da vozač nije bio pijan, a vlasti će predati vozilo istražiteljima kako bi pokušali da utvrde uzrok nesreće.

(Kurir.rs/Reuters/The Independent/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaUZBUNA NA "JUGU" I U JAPANU! Kim Džong Un lansirao balističku raketu ka Japanskom moru! Svi su u pripravnosti!
kim 2.jpg
PlanetaAMERIČKI MINISTAR RATA STIGAO NA GRANICU! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju Koreja! (VIDEO)
Gm67mHJbIAAEQzl.jpg
PlanetaSI O SASTANKU SA TRAMPOM Predsednik Kine sa šefom Bele kuće postigao konsenzus o glavnim pitanjima "Da pokažemo odgovornost koja dolikuje velikim silama" (FOTO)
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaTRAMP NAREDIO NUKLEARNE PROBE I REŠIO PROBLEM SA KINOM! Predsednik SAD zadovoljan sastankom sa Sijem, da li je upalila Niksonova "TEORIJA LUDAKA"? (FOTO, VIDEO)
Donald Tramp Si Đinping
Planeta"NEĆEMO TRAMPA, NEĆEMO KINU!" Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na samitu APEK "Dogovorićemo se" (FOTO)
Donald Tramp Južna Koreja