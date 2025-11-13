UŽAS U BUČEONU NA 20 KILOMETARA OD PRESTONICE SEULA

Laki dostavni kamion jutros je ulateo u pijacu u Južnoj Koreji i jurio 150 metara pre nego što se zaustavio.

Rojters je objavio da je povređeno 20 ljudi, uključujući dve osobe koje su bile bez svesti nakon srčanog zastoja.

Britanski list Indipendent prenosi informacije Čosun dejlija da su te dve žene u međuvremenu preminule, a da najmanje osam osoba ima teške povrede.

laki dostavni kamion uleteo na pijacu u Bučeonu u Južnoj Koreji

Sve žrtve nesreće na pijaci u Bučeonu, na oko 20 kilometara od južnoskorejske prestonice Seula, odvedene su u lokalnu bolnicu.

Zvaničnik vatrogasne službe kazao je novinarima da je kamionet krenuo u rikverc 28 metara pre nego što je ubrzao ka pijaci.

- Vozač je za nesreću okrivio naglo ubrzanje - rekao je taj zvaničnik.