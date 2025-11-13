UZNEMIRUJUĆI VIDEO! KAMION ULEĆE U PIJACU U PUNOJ BRZINI, IMA MRTVIH! Jurio 150 metara pre nego što se zaustavio, vlasti istražuju uzrok nesreće u Južnoj Koreji
Laki dostavni kamion jutros je ulateo u pijacu u Južnoj Koreji i jurio 150 metara pre nego što se zaustavio.
Rojters je objavio da je povređeno 20 ljudi, uključujući dve osobe koje su bile bez svesti nakon srčanog zastoja.
Britanski list Indipendent prenosi informacije Čosun dejlija da su te dve žene u međuvremenu preminule, a da najmanje osam osoba ima teške povrede.
Sve žrtve nesreće na pijaci u Bučeonu, na oko 20 kilometara od južnoskorejske prestonice Seula, odvedene su u lokalnu bolnicu.
Zvaničnik vatrogasne službe kazao je novinarima da je kamionet krenuo u rikverc 28 metara pre nego što je ubrzao ka pijaci.
- Vozač je za nesreću okrivio naglo ubrzanje - rekao je taj zvaničnik.
Iz policije je navedeno da vozač nije bio pijan, a vlasti će predati vozilo istražiteljima kako bi pokušali da utvrde uzrok nesreće.
(Kurir.rs/Reuters/The Independent/Preveo i priredio: N. V.)