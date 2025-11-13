NAPADNUTA RUSIJA! SNAŽNE EKSPLOZIJE U ORJOLU! Čudna svetlost se raspršila na nebu, padaju rakete i dronovi! PVO tukao žestoko, objavljeni snimci UDARA! (VIDEO)
Eksplozijesu prijavljene u ruskom gradu Orjolutokom noći 13. novembra, dok su vlasti istovremeno proglasile uzbunu zbog mogućih napada raketama i dronovima u tom regionu, prema izjavama lokalnih stanovnika i ruskih medija.
Uzbuna i eksplozije tokom noći
Kratkotrajno upozorenje za ostanak u skloništima izdato je oko 4:30 sata ujutru, nakon čega su usledili jaki zvuci i snažne eksplozije koje su stanovnici zabeležili na snimcima, uključujući i video-materijal na kojem se vidi kako delovi padaju na stambeno područje.
Protivvazdušna odbrana odmah reagovala
Lokalne internet zajednice objavile su da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivni i da je nekoliko vazdušnih ciljeva oboreno, dok su stanovnici prijavili prisustvo neidentifikovanih dronova na nebu.
- Oštećeno je nekoliko automobila, kao i prozori i balkoni u stambenim zgradama i privatnim kućama. Za sada nema informacija o žrtvama - napisao je guverner oblasti Orjol, Andrej Kličkov.
Strategijski značaj oblasti Orjol
Orjol ima više naftnih skladišta i vojnu bazu sa koje se lansiraju iranski dronovi tipa "šahed" prema Ukrajini. Region se nalazi otprilike 150 kilometara od ukrajinske granice.
Napadi na ruske vojne i industrijske ciljeve
Ukrajinaredovno gađa vojne i industrijske objekte na teritoriji Rusije i u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom.
Dana 11. novembra, ukrajinske snage pogodile su naftnu rafineriju u ruskom gradu Orsku, u Orenburškoj oblasti.
Prema podacima Generalštaba, napad je bio usmeren na postrojenje Orsknefteorgsintez, rafineriju koja proizvodi više od 30 vrsta naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, avio-kerozin i ulja.
