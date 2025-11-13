Slušaj vest

Eksplozijesu prijavljene u ruskom gradu Orjolutokom noći 13. novembra, dok su vlasti istovremeno proglasile uzbunu zbog mogućih napada raketama i dronovima u tom regionu, prema izjavama lokalnih stanovnika i ruskih medija.

Uzbuna i eksplozije tokom noći

Kratkotrajno upozorenje za ostanak u skloništima izdato je oko 4:30 sata ujutru, nakon čega su usledili jaki zvuci i snažne eksplozije koje su stanovnici zabeležili na snimcima, uključujući i video-materijal na kojem se vidi kako delovi padaju na stambeno područje.

Protivvazdušna odbrana odmah reagovala

Lokalne internet zajednice objavile su da su sistemi protivvazdušne odbrane bili aktivni i da je nekoliko vazdušnih ciljeva oboreno, dok su stanovnici prijavili prisustvo neidentifikovanih dronova na nebu.

- Oštećeno je nekoliko automobila, kao i prozori i balkoni u stambenim zgradama i privatnim kućama. Za sada nema informacija o žrtvama - napisao je guverner oblasti Orjol, Andrej Kličkov.

Strategijski značaj oblasti Orjol

Orjol ima više naftnih skladišta i vojnu bazu sa koje se lansiraju iranski dronovi tipa "šahed" prema Ukrajini. Region se nalazi otprilike 150 kilometara od ukrajinske granice.

Napadi na ruske vojne i industrijske ciljeve

Ukrajinaredovno gađa vojne i industrijske objekte na teritoriji Rusije i u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom.

Dana 11. novembra, ukrajinske snage pogodile su naftnu rafineriju u ruskom gradu Orsku, u Orenburškoj oblasti.