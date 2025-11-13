Slušaj vest

Istraživačka jedinica Sistema je otkrila da su brojni sastanci za koje se tvrdi da su se održali u blizini Moskve zapravo snimljeni u Sočiju ili Valdaju, gde Putin sve češće boravi od početka rata u Ukrajini i sve češćih napada dronovima.

Tajna tri kancelarije

U televizijskom izveštaju iz oktobra 2020. godine, snimak prikazuje Putina kako se približava vratima svoje kancelarije u Novo-Ogarjovu, glavnoj predsedničkoj rezidenciji. Ali upravo je taj detalj razotkrio obmanu. Istraga je otkrila da položaj kvake na vratima i nekoliko drugih elemenata dokazuju da snimak nije snimljen u Moskvi, već više od 1.500 kilometara južnije, u gotovo identičnoj kancelariji u Sočiju.

Vladimir Putin

Sistema, ruska istraživačka jedinica RSE/RL, otkrila je da postoji ne samo jedna, već dve replike Putinove kancelarije u Novo-Ogarjovu - jedna u Sočiju, a druga u Valdaju. Potonji je grad na obali jezera, otprilike na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga, čiju šumovitu lokaciju Putin favorizuje otkako je počeo rat u Ukrajini.

Istraga ukazuje da je tajnoviti Kremlj godinama sistematski prikrivao pravu lokaciju ruskog predsednika.

Istovremeno, postavlja se i pitanje tačnog vremena sastanaka koje Putinova administracija najavljuje. Sistema je ranije otkrila da je Kremlj objavio najmanje sedam starih snimaka predsednikovih sastanaka od avgusta, predstavljajući ih kao nove.

Detalji koji otkrivaju istinu

Otkriće tri gotovo identične kancelarije napravljeno je detaljnim pregledom oko 700 video snimaka i fotografija koje je objavio Kremlj, kao i analizom procurelih putnih zapisa ljudi iz Putinove pratnje, kao što su pripadnici obezbeđenja i novinari državne televizije koji ga prate.

Posebno zanimljiv primer iz 2020. godine je sledeći:

U kancelariji u Novo-Ogarjovu, kvaka je postavljena niže od spoja između zidnih panela. Na snimku iz 2020. godine, kvaka je postavljena nekoliko centimetara više, što odgovara kancelariji u Sočiju.

U kancelariji u Novo-Ogarjovu, kvaka pored Putinovog stola je postavljena malo niže od spoja koji razdvaja zidne panele sa obe strane – činjenica koja je jasno vidljiva na snimcima i fotografijama prostorije, uključujući i slike kompanije koja je postavila parket.

Međutim, iako kvaka za kojom Putin poseže dok izlazi iz kancelarije izgleda isto, postavljena je malo više od spoja u zidu – razlika je samo nekoliko centimetara, ali je nesumnjivo tu. To znači da je intervju zapravo snimljen u Sočiju, a ne blizu Moskve.

Drugi detalji koji otkrivaju neslaganja između lokacije koju je objavio Kremlj i stvarnih lokacija brojnih sastanaka za koje se tvrdi da su se održali u Novo-Ogarjovu uključuju: šare na Putinovim kravatama, oblik postolja za televizor, nijansu površine stola i teksturu drvenog poslužavnika za dokumenta na stolu.

Na primer, za intervju iz avgusta 2020. godine, za koji se tvrdilo da je snimljen u Novo-Ogarjovu, detalji poput kvake na vratima sugerišu da je zapravo snimljen u Sočiju.

Putovanje kao dokaz

Ovo potvrđuju i putni dokumenti. Elektronska karta, kupljena preko turističke agencije povezane sa Kremljem, a koju su dobili novinari Sisteme, pokazala je da je novinar Sergej Briljov leteo iz Sočija u Moskvu na dan emitovanja intervjua, 27. avgusta.

Procureli dokumenti otkrili su da je poznati novinar Pavel Zarubin, koji prati Putina, često putovao u Soči i donosio snimke koje je Kremlj predstavio kao snimljene u Novo-Ogarjovu. U jednom slučaju, član Putinovog obezbeđenja proveo je noć u Sočiju baš u vreme kada je snimljen Putinov snimak za koji se tvrdi da je nastao u blizini Moskve.

Korišćenje rezidencije u Sočiju, Bočarov Ručej, datira još iz sovjetskog vremena, a Putin je tamo tokom godina ugostio brojne svetske lidere. Tokom pandemije kovida-19, oko trećine sastanaka navodno održanih u Novo-Ogarjovu zapravo se održalo u Sočiju.

Putin je takođe provodio dosta vremena u Valdaju, održavajući sastanke u kancelariji koja izgleda gotovo identično onima u blizini Moskve i u Sočiju.

Izolacija i bezbednost

Poslednjih godina, a posebno od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, Vladimir Putin je sve više preferirao izolovanu rezidenciju u Valdaju. Od februara 2023. godine, praktično se povukao iz Bočarovog Ručeja, a analiza snimaka i materijala koje je prikupila Sistema pokazuje da su skoro svi sastanci za koje je Kremlj tvrdio da su se održali u Novo-Ogarjovu tokom 2025. godine zapravo snimljeni u Valdaju.

Vizuelni detalji – položaj spojeva na zidu iza Putinove stolice, termostatski prekidač postavljen u sredini zidnog panela, oblik postolja za televizor i šara na drvenom poslužavniku za dokumenta - dosledno razlikuju Valdaj od Novo-Ogarjova i Bočarov Ručeja. Godine 2016, u Valdaju je takođe izgrađen paviljon za sastanke na mestu nekadašnjeg teniskog terena, a radove je izvela ista kompanija koja je renovirala i druge Putinove rezidencije.

Na osnovu ovih tragova, Sistema je takođe utvrdila da su određeni stariji sastanci koji su predstavljeni kao da su se održali u Novo-Ogarovu, poput sednice vlade tri dana nakon požara u tržnom centru u Kemerovu 2018. godine, u kojem je poginulo više od 60 ljudi, zapravo snimljeni u Valdaju.

U nedeljama koje su prethodile invaziji 2022. godine, Putin je održao video-link razgovor sa tadašnjim predsednikom SAD Džoom Bajdenom iz Sočija, nakon čega se preselio u Valdaj, gde je održao najmanje 12 sastanaka tokom prvih nedelja rata. Između januara i kraja septembra ove godine, 29 od njegovih 30 pojavljivanja u toj kancelariji takođe je snimljeno u Valdaju.

Satelitski snimci Maksara pokazuju protivvazdušne sisteme raspoređene oko rezidencije, a ruska redakcija RSE izvestila je da je 12 njih, uglavnom Pancir-S1, instalirano u tom području.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pročitao je pitanja koja mu je Sistema poslala pre objavljivanja, ali nije odgovorio. Još 2020. godine negirao je izveštaje da Putin ima dve gotovo identične kancelarije, ali administracija nikada nije komentarisala dokaze da je javnost godinama bila obmanjivana o lokacijama stotina sastanaka.