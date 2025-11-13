Slušaj vest

Strašna tragedija potresla je italijanskigradić Muđa kraj Trsta, gde je majka sinoć u porodičnom domu oduzela život svom devetogodišnjem sinu prerezavši mu grkljan.

Reč je o ženi ukrajinskog porekla koja je bila razvedena od oca dečaka, a porodica je, prema dostupnim informacijama, bila pod nadzorom suda i socijalnih službi, piše italijanski Il Messaggero.

Zločin je otkriven nakon što je otac dečaka, koji ne živi u oblasti Friuli–Venecija Đulija, postao zabrinut jer nije mogao da stupi u kontakt sa bivšom suprugom.

Obratio se policiji, koja je po dolasku u stan u centru Muđe pronašla telo deteta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

(Kurir.rs/Ilmessaggero/Index.hr)

