U gradu Muđa kod Trstadogodila se jeziva tragedija. Žena je ubila svog devetogodišnjeg sina prerezavši mu vrat. Zločin se odigrao sinoć u njihovom stanu u centru grada.

Žena, državljanka Ukrajine, bila je razdvojena od supruga, a njihov slučaj pratio je sud, kao i centar za socijalni rad. Uzbunu je podigao otac deteta, koji ne živi u Fruliji-Veneciji Đuliji, jer nije uspevao da stupi u kontakt sa bivšom suprugom. Kada su stigli pripadnici kriminalističke policije, dete je već bilo mrtvo.

Prema prvim informacijama, žena (55) bila je pod nadzorom Centra za mentalno zdravlje, dok su socijalne službe pratile situaciju u porodici. Prema rečima gradonačelnika Muđe, Paola Polidorija, situacija je bila "teška, ali ne dramatična".

Odnos između supružnika, žene i Italijana s kojim je bila u braku, takođe je bio komplikovan, te su se odlučili na razvod. Žena je, kako se pretpostavlja, upotrebila kuhinjski nož da bi počinila zločin, a zatim je pokušala da sebi nanese povrede. Dečak je pohađao četvrti razred slovenačke osnovne škole u Muđi.

Dete je bilo povereno na čuvanje ocu

Dečak je, nakon razdvajanja roditelja, bio poveren ocu na staranje. Prema svedočenjima više osoba, situacija u porodici bila je teška. Međutim, po odluci suda, dete je moglo da posećuje majku, koja je živela u ulici Markoni, u centru Muđe.

Kada su vatrogasci i policija stigli u stan, dečak je već bio mrtav nekoliko sati, a njegovo telo je pronađeno u kupatilu. Majka je bila u stanju šoka. Dete je trebalo da se vrati ocu sinoć u 21 sat, ali do susreta nije došlo. Kada ga nije mogao dobiti telefonom, otac je alarmirao policiju, koja je potom, uz pomoć vatrogasaca, ušla u stan.

Hapšenje majke

Policija je stigla oko 22 sata, nakon što je otac deteta, 58-godišnji muškarac iz Trsta, prijavio nestanak sina i bivše supruge.

Roditelji su bili razdvojeni i već godinama pod nadzorom socijalnih službi opštine Muđa.

Policajci su, uz pomoć vatrogasaca, uspeli da uđu u stan i pronađu telo dečaka sa povredama od oštrog oružja na vratu. Majka je bila u šoku i imala posekotine na rukama. Zbrinuta je od strane medicinskog osoblja i prevezena u bolnicu Katinara.

Istraga kriminalističke policije i tužioca na mestu događaja, uz forenzičke nalaze, potvrdila je da je majka odgovorna za ubistvo i da je zatim pokušala da izvrši samoubistvo. Nakon zbrinjavanja, žena će biti prebačena u zatvor u Trstu.

Proglašen dan žalosti u Muđi

- Upravo sam proglasio dan žalosti, još ne znamo da li će trajati jedan ili tri dana. Ovo je zaista ogromna tragedija za celu zajednicu - izjavio je gradonačelnik Muđe, Paolo Polidori, za agenciju Adnkronos.

- Grad se okuplja oko porodice. U podne smo organizovali počasni apel sa lokalnom policijom i minutom ćutanja, da izrazimo najdublje saučešće ocu, školskim drugovima i fudbalskom timu dečaka - dodao je gradonačelnik.

U Muđi se ovih dana priprema Sagra di San Martino, tradicionalna gradska manifestacija, ali će svi planirani svečani delovi biti otkazani.