Grupu je angažovala rivalska kriminalna banda.

Operaciju, koja je izvedena juče, 12. novembra, predvodila je Nemačka uz podršku Evropola i policije iz Danske, Francuske, Letonije i Ujedinjenog Kraljevstva, saopštio je Evropol.

Meta plaćenika, među kojima su bili bivši pripadnici Francuske legije stranaca, bio je vođa albanske mreže za trgovinu drogom.

Akcija hapšenja osumnjičenih za planiranje otmice albanskog narko bosa Foto: Europol

Veruje se da je organizovao krađu nekoliko tona kanabisa vredne milione evra, a otmica je trebalo da bude osveta. Plaćenici su bili letonski državljani, visoko obučeni i opremljeni profesionalnom opremom za obavljanje zadatka.

Tokom koordinisane akcije, četiri osobe su uhapšene u Danskoj, Francuskoj, Letoniji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Još dvoje osumnjičenih uhapšeno je ranije, u oktobru 2024. u Nemačkoj, i od tada su osuđeni.

Evropol je igrao ključnu ulogu u istrazi, olakšavajući razmenu informacija i operativnu koordinaciju. Na dan operacije, stručnjak Evropola bio je u Nici kako bi pomogao istražiteljima na terenu u realnom vremenu unakrsnom proverom podataka.

Hapšenje osumnjičenih za planiranje otmice albanskog narko bosa Foto: Europol

Zabrinjavajući trend nakon rata u Ukrajini

Istraga je otkrila da su neki od osumnjičenih bili bivši vojnici Francuske legije stranaca, što ističe alarmantan trend povezan sa ratom u Ukrajini.

Evropol upozorava da se vojnici obučeni za borbu - uključujući Ukrajince koje su obučavale američke snage, legionari i ruski plaćenici - vraćaju sa bojnog polja i koriste svoje veštine za podršku organizovanom kriminalu.