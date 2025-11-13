Slušaj vest

Snimak, koji je postao viralan, prikazuje ženu kako hladnokrvno vadi oružje i zahteva promenu radio stanice.

Video prikazuje putnicu, koja izgleda kao da ima oko 50 godina, kako mirno sedi na zadnjem sedištu pre nego što je izvadila veliku mačetu iz torbe. Zatim je gurnula oružje između prednjih sedišta, prema prestravljenom vozaču, zahtevajući da umesto toga svira balade.

- Ne volim ovu vrstu muzike - rekla je prestravljenom vozaču, koji se trznuo i povukao. "Razumem, razumem. Isključiću je", mucao je. "Kada uključiš moju omiljenu baladu, skloniću mačetu", dodala je žena.

Taksista je u panici zaustavio vozilo pored puta i, držeći ruke u vazduhu, brzo pronašao odgovarajuću radio stanicu. Tek tada je putnica nehajno spustila oružje.

Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je kasnije navodno ostavio ženu na lokalnom groblju.

Nakon što je uznemirujući video postao viralan, policija u Samari je pokrenula potragu za neidentifikovanom ženom. Iako vozač nije podneo zvaničnu prijavu, policajci iz stanice Smišljajevka potvrdili su da istražuju slučaj zbog interesovanja javnosti.