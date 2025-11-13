Slušaj vest

Ukrajinski helikopter oborio je ruski dron Šahid u vazduhu i pokazao da se vlasti u Kijevu na nove prilagođavaju odbrani od bespilotnih letelica koje lansira Moskva.

Posada helikoptera Mi-8 uspela je da uništi Šahid u vazduhu pomoću rotirajućeg mitraljeza M134 postavljenog sa strane letelice.

Ukrajinci iz helikoptera Mi-8 ruše ruski dron Šahid pomoću rotirajućeg mitraljeza M134 postavljenog sa strane letelice Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Na snimku koji je postao viralan, a objavljen je juče na nalogu OSINTdefender na društvenoj mreži, vidi se kako ukrajinski vojnik rafalnom paljbom iz helikoptera pogađa ruski dron koji počinje da se dimi i pada na polje ispod.

Ekonomik tajms podseća da je Rusija intenzivirala napade dronovima na Ukrajinu.

(Kurir.rs/The Economic Times/X/Preveo i priredio: N. V.)

