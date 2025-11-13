Ukrajinci iz helikoptera Mi-8 ruše Šahid, snimak obaranja ruske bespilotne letelice rafalnom paljbom iz rotirajućeg mitraljeza M134
RAFALNA PALJBA IZ M134 POSTAVLJENOG SA STRANE LETELICE
OVAKO SE RUŠI ŠAHID MITRALJEZOM IZ HELIKOPTERA! Ukrajinci objavili snimak iz Mi-8, ruski dron nema nikakve šanse, Kijev našao novi način odbrane (FOTO, VIDEO)
Ukrajinski helikopter oborio je ruski dron Šahid u vazduhu i pokazao da se vlasti u Kijevu na nove prilagođavaju odbrani od bespilotnih letelica koje lansira Moskva.
Posada helikoptera Mi-8 uspela je da uništi Šahid u vazduhu pomoću rotirajućeg mitraljeza M134 postavljenog sa strane letelice.
Ukrajinci iz helikoptera Mi-8 ruše ruski dron Šahid pomoću rotirajućeg mitraljeza M134 postavljenog sa strane letelice Foto: Printscreen/X/OSINTdefender
Na snimku koji je postao viralan, a objavljen je juče na nalogu OSINTdefender na društvenoj mreži, vidi se kako ukrajinski vojnik rafalnom paljbom iz helikoptera pogađa ruski dron koji počinje da se dimi i pada na polje ispod.
Ekonomik tajms podseća da je Rusija intenzivirala napade dronovima na Ukrajinu.
(Kurir.rs/The Economic Times/X/Preveo i priredio: N. V.)
