Ruske snage nisu zauzele Pokrovsk, ali to područje ostaje glavni fokus ruske ofanzive, sa najvećim brojem dnevnih napada i značajnom koncentracijom trupa, izjavio je 13. novembra komandant ukrajinskih oružanih snaga, general Oleksandr Sirski.

Sirski: Nema govora o ruskoj kontroli ili opkoljavanju

Sirski je naveo da je nedavno posetio taj sektor fronta kako bi proverio napredak prethodnih zadataka i koordinisao dalji plan delovanja sa lokalnim komandantima.

General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske

- Nema govora o ruskoj kontroli nad gradom Pokrovskom niti o operativnom opkoljavanju ukrajinskih odbrambenih snaga - napisao je Sirski na Telegramu.

On je dodao da stabilizacija situacije "u velikoj meri zavisi od efikasne koordinacije između komandnih struktura i jedinica na terenu," pa je upozorio da Moskva pokušava da iskoristi teške vremenske uslove i maglu kako bi napredovala.

Pokrovsk - ključna meta ruske ofanzive

Pokrovsk, grad sa oko 60.000 stanovnika pre rata, postao je poslednjih meseci jedna od glavnih ruskih meta. Od leta, ruske izviđačke i diverzantske grupe više puta su ulazile u grad, ali nisu uspele da ga osvoje.

Prema rečima Sirskog, ukrajinske snage i dalje kontrolišu logističke pravce, uspostavljaju dodatne linije snabdevanja i sprovode evakuaciju ranjenih vojnika.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je ukrajinske snage na liniji fronta u Pokrovsku gde se vode žestoke borbe za grad.

Borbe se nastavljaju i na prilazima gradu i unutar urbanog područja, gde se ukrajinski vojnici suočavaju s malim jurišnim jedinicama ruske vojske.

- Pripadnici odbrambenih snaga Ukrajine čine sve da spreče neprijatelja da se pomeri ili utvrdi - rekao je Sirski, dodajući da su operacije potrage i udara u toku i u pravcu Očeretine.

Tokom protekle sedmice, ukrajinske snage su, prema njegovim rečima, očistile 7,4 kvadratna kilometra pokrovskog distrikta od ruskih diverzanata i izviđača.

Bitka za Pokrovsk. Ukrajinci uništavaju rusku vojnu tehniku i osoblje. Uništen je i jedan ruski tenk.

Strateški značaj Pokrovska

Pokrovsk je važan logistički centar zbog svojih drumskih i železničkih veza, što ga čini ključnom tačkom u istočnoj Ukrajini. Njegovo osvajanje omogućilo bi Rusiji dalji prodor u Donjecku oblast, koju Kremlj pokušava u potpunosti da okupira još od početka rata 2014. godine.

Prema podacima ukrajinske analitičke grupe DeepState, ruske trupe trenutno su opkolile Pokrovsk sa tri strane, ostavljajući samo oko 15 kilometara širok koridor kroz koji ukrajinske snage mogu dovoditi pojačanja i snabdevanje.