Čovek je želeo da putuje od svog doma na zapadu Francuske do Ervoa, udaljenog oko 25 kilometara, na lekarski pregled.

Ali kratko putovanje postalo je odiseja od 1.500 kilometara preko Evrope, koja ga je odvela sve do Hrvatske. Penzioner je bio na putu punih 24 sata.

- Čak ni ne znam kako se to dogodilo - rekao je čovek francuskoj radio stanici "ici". Prema belgijskim novinama "Nieuwsblad", potpuno je izgubio orijentaciju usput - i nastavio je da se kreće na istok.

Njegovo objašnjenje: Jednostavno se izgubio.

Rekao je da nikada ranije nije imao problema sa osećajem orijentacije. Takođe nije imao poznatih kognitivnih oštećenja.

U početku niko nije primetio da je stariji građanin nestao. Ali kada se nije pojavio na sastanku sa prijateljima, prijavljen je njegov nestanak. Komšije su se takođe zabrinule i pozvale policiju.

Policija nije mogla da pronađe čoveka kod kuće, ali jeste ga pronašla putem mobilnog telefona: Kada ga je policija pozvala, penzioner se javio iz hotela - u Hrvatskoj!

Sada tamo čeka da se vrati u Francusku.