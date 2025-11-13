Slušaj vest

Sergej Lavrov (75), veteran ruske diplomatije, bio je na dve nedelje ispario iz javnosti, zbog čega su se mnogi pitali da li je reč o osveti ruskog lidera Vladimira Putina zbog otkazanog samita Putin-Tramp u Budimpešti ili postoji neki drugi, skriveni razlog.

Osim što je na čelu ruskog Ministarstva spoljnih poslova već više od decenije, od zanimljivosti o Lavrovu treba izdvojiti i podatak da je njegova navodna ljubavnica i te kako imala koristi od njegove funkcije, moći i uticaja.

1/6 Vidi galeriju Vladimir Putin, Sergej Lavrov i Dmitrij Peskov Foto: AP/Pavel Bednyakov, EPA/Sergei Chirikov Pool, EPA/Michael Klimentyev Sputnik K

Lavrov se u subotu nakratko se pojavio u intervjuu za državne medije, a zanimljiva je činjenica da je intervju ilustrovan fotografijom starom godinu dana.

"Da li je bolestan? Da li je otpušten? Ili, kako bi zlikovci rekli, možda je "pao kroz prozor" - spekulisali su britanski mediji.

A možda i uživa negde sa svojom ljubavnicom. Naravno, sve su to spekulacije nastale u nedostatku zvaničnih informacija, a Lavrov se nakon nekoliko dana u ilegali, vratio u javnost.

Ko je Svetlana Poljakova



Kako je otkrio ruski opozicionar Aleksej Navaljni, tri godine pre svoje sumnjive smrti, Lavrov je svoju navodnu ljubavnicu milionerku Svetlanu Poljakovu više od 60 puta vodio u inostranstvo u "diplomatske misije" i finansirao njen luksuzni način života.

Glumica i restauratorka Svetlana, koja je bila na poziciji u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova od 2014. godine, imala je, tvrdio je Navaljni 2021. godine, "dugogodišnju i veoma blisku" vezu sa Lavrovom.

Sa ruskim šefom diplomatije, koji je oženjen i ima ćerku, putovala je u Francusku, Italiju, Švajcarsku, Japan, Singapur, Portugal i Grčku, a godinama je navodno često koristila avion Ministarstva spoljnih poslova.

Neka od putovanja uključivala su luksuzne odmore i posete skupim odmaralištima i jahtama, među kojima je i brodom u vlasništvu oligarha Olega Deripaske, preneo je ranije "Dejli mejl". U nekim slučajevima, paru su se pridruživale Svetlanina majka, ćerke i nećaka.

"Jahte, mito i ljubavnice"



Navodna ljubavnica Lavrova takođe je obezbedila poslove u Ministarstvu spoljnih poslova za porodicu i prijatelje, javno se pojavljivala zajedno sa Putinom i imenovana je u njegovu elitnu pratnju, navedeno je u izveštaju iz 2021.

Izveštaj nazvan "Jahte, mito i ljubavnice: Šta krije ministar Lavrov" nastavak je istraga Navaljnovog tima o najvišem rukovodstvu Rusije.

Jedan od prethodnih izveštaja koji je podigao najveću buru razotkriva Putinovo navodno odmaralište na obali Crnog mora vredno milijardu dolara.

Nekretnine u Rusiji i Britaniji i luksuzni automobili u vlasništvu "Svetlane Lavrove"



U izveštaju se takođe navodi da je Svetlana toliko bliska sa ministrom da je neki ljudi nazivaju "Svetlana Lavrova" i misle da je njegova žena, a navodno je iz Ministarstva oterala sve koji bi izrazili neslaganje sa njom.

Procenjuje se da je izuzetno bogata i da poseduje nekretnine u Rusiji i Velikoj Britaniji vredne 13,6 milijardi dolara. Ona je takođe, kako tvrdi izveštaj vlasnica luksuznih automobila vrednih 545.000 dolara.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Svetlana se prvi put sa Lavrovom pojavila u crkvi u decembru 2014. i od tada javnost je pratila njihov luksuzni život preko Instagram naloga Svetlanine 26-godišnje ćerke, Poline. Po objavljivanju izveštaja, nalog je zaključan.

Navaljni (47), koji je služio zatvorsku kaznu u regionu Jamalo-Nenec na krajnjem severu Rusije, umro je u zatvoru 16. februara 2024, tri godine od objavljivanja ovog izveštaja, a i dan-danas protivnici Putina smatraju da je Navaljni u stvari ubijen.