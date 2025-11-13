Slušaj vest

U svom najnovijem izveštaju Pentagon je saopštio da će "sledeća generacija kineskih nosača aviona imati veću izdržljivost", što će "poboljšati njihovu udarnu moć".

Najnoviji satelitski snimci pokazuju da Kina napreduje sa izgradnjom novog nosača aviona, četvrtog po redu, za koji mnogi izvori očekuju da će biti na nuklearni pogon.

Detalj koji je sada vidljiv na novim fotografijama strukture trupa broda podržava tu pretpostavku. Ovo se dešava samo nedelju dana nakon što je kineska mornarica pustila u službu svoj prvi domaći nosač, Fuđijan.

U međuvremenu, sve je više izveštaja da Kina možda još uvek radi na najmanje još jednom nosaču na konvencionalni pogon. Snimci novog nosača, poznatog kao Tip 004, prikazuju kako brod dobija oblik u brodogradilištu u Dalijanu, u kineskoj provinciji Ljaoning.

Sada je vidljiva struktura koja podseća na reaktorski sud, što je ključni pokazatelj da je u pitanju brod na nuklearni pogon.

Prema TWZ-u, struktura je veoma slična onoj koja se nalazi na američkim supernosačima aviona na nuklearni pogon, i postoji opšti konsenzus da je ono što se vidi zapravo buduće mesto za postavljanje nuklearnog reaktora.

Međutim, postoji mogućnost da je u pitanju probni brod ili probni modul, iako se to čini manje verovatnim. Prethodni prikazi vezani za dizajn tipa 004 pokazuju sličnosti sa američkom klasom Ford, kao i sa budućim francuskim nosačem aviona sledeće generacije, koji su oba na nuklearni pogon.

U svom najnovijem izveštaju o kineskoj vojnoj moći, Pentagon nije pomenuo nuklearni nosač aviona, ali je naveo da će "sledeća generacija kineskih nosača aviona imati veću izdržljivost", što će "povećati udarnu moć potencijalne borbene grupe kineske mornarice kada deluje van neposrednog okruženja Kine".

U martu ove godine, Juan Huaži, politički zvaničnik mornarice, potvrdio je da je izgradnja četvrtog nosača aviona počela, ali nije rekao da li će biti na nuklearni pogon.

Godinu dana ranije, pojavili su se dokazi da je Kina izgradila kopneni prototip nuklearnog reaktora pogodnog za veliki ratni brod. Projekat, poznat kao "Zmajeva moć", nalazi se u planinskom području izvan grada Lešan u provinciji Sičuan.

Prelazak na nuklearnu energiju za četvrti kineski nosač aviona predstavlja ogroman strateški skok. Nuklearna energija će dati tipu 004 gotovo neograničen domet i zadovoljiti rastuće energetske potrebe naprednih senzora i borbenih sistema.

Supernosač aviona na nuklearni pogon bio bi veliki korak ka smanjenju tehnološkog jaza sa američkom mornaricom i učinio bi da se Kina pridruži Francuskoj kao jedina druga zemlja koja ima nosač aviona na nuklearni pogon.

Prethodni satelitski snimci potvrdili su da su radovi na nosaču bili u toku u Dalijanu pre maja 2024. godine, kada je prvi put viđen modul, deo letne palube, koji jasno prikazuje kanale za katapult.

Ovo sugeriše da će tip 004 imati dva katapulta u sredini broda, sa još dva na pramcu, što bi odgovaralo rasporedu na američkim nosačima klase Nimic i Ford, i dodao bi još jedan katapult u poređenju sa kineskim nosačem tipa 003 Fuđijan, koji ima samo jedan u sredini broda. U drugim aspektima, očekuje se da će tip 004 biti znatno napredniji od nosača aviona Liaoning i Šandong, koji su već dobro uspostavljeni u floti mornarice, kao i od Fuđijana.