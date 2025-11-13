Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je "zlatna iluzija Ukrajine raspada" i da Mađarska neće finansirati "ratnu mafijašku mrežu" posle slučaja korupcije u energetskom sektoru u Ukrajinii ostavke ministara.

- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim je razotkrivena. Ministar energetike je već podneo ostavku, a glavni osumnjičeni je pobegao iz zemlje. Ovo je haos u koji briselska elita želi da ubaci novac evropskih poreskih obveznika, gde sve što se ne ispali na frontu završava u džepovima ratne mafije. Ludilo - naveo je Orban na Iksu.

On je istakao da Mađarska ne želi da ima "nikakve veze sa tim".

- Nećemo slati novac mađarskog naroda Ukrajini. On može mnogo bolje da se iskoristi kod kuće: samo ove nedelje smo udvostručili dodatke hraniteljskim porodicama i odobrili 14. mesečnu penziju - istakao je Orban.

On je rekao da posle slučaja korpucije u Ukrajini, Mađarska "sigurno neće popusti finansijskim zahtevima i ucenama ukrajinskog predsednika".

- Krajnje je vreme da Brisel konačno shvati gde njihov novac zaista ide - poručio je Zelenski.

Zelenski je juče pozvao na ostavke ministra pravde Germana Galuščenka i ministarke energetike Svetlane Grinčuk zbog korupcije u energetskom sektoru.

Prema njegovim rečima, ti ministri ne mogu da ostanu na svojim pozicijama, jer je pitanje poverenja ključno.