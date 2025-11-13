Slušaj vest

Objekat se nalazi na mestu gde je ranije bila nekretnina Enrika Nikoletija, blagajnika opasne mafijaške organizacije Banda dela Maljana.

Tri decenije posle misterioznog nestanka sudije Adinolfija došlo je do prodora u istrazi, pišu italijanski mediji. Od rane zore u četvrtak, psi tragači i istražitelji kopaju ispod Kasa del Džez, rimskog kulturnog spomenika na početku Via Kristofora Kolumba.

Istražne operacije, uključujući i one koje sprovodi jedinica za spasavanje Finansijske garde, počele su uz učešće specijalizovanog osoblja.

Karabinjeri istražuju Kasa del Džez Foto: Roma / Zuma Press / Profimedia

Cilj je inspekcija i iskopavanje nekoliko neistraženih tunela, za koje se pretpostavlja da datiraju iz rimskog doba, a nalaze se direktno ispod kompleksa konfiskovanog od mafije.

Neki od tunela su istraženi, dok su drugi još uvek nepoznati, zbog čega je odlučeno da se sprovedu dalja istraživanja u ovom podzemnom području. Prisutni su i tehničari, zajedno sa karabinjerima i finansijskom policijom.

Italijanska finansijska policija je militarizovana policijska jedinica, ali se nalazi pod ingerencijom Ministarstva finansija, a ne odbrane ili unutrašnjih poslova.

Unutar kompleksa, radnici rade sa lopatama na lokacijama koje su naznačili istražitelji kako bi otvorili prolaz u zemlji gde će se vršiti iskopavanja za istragu.

Karabinjeri na mestu gde je navodno pokopan sudija Adinolfi Foto: Roma / Zuma Press / Profimedia

Odluku o intervenciji doneo je Pokrajinski komitet za javni red i bezbednost u Prefekturi na zahtev bivšeg sudije Guljelma Muntonija. Trenutno nije jasno koje su informacije ili istražni razvoj događaja podstakli operaciju.

Sudija Adinolfi nestao nakon što je napustio svoj dom u ulici Via dela Farnezina, rekavši da će se vratiti na ručak. Njegova supruga, Nikoleta, i njihova deca, Đovana i Lorenco, uzalud su čekali.

Tokom godina, iznete su brojne teorije o razlozima nestanka sudije. U svojoj prethodnoj ulozi, bavio se važnim slučajevima koji su prošli kroz Odeljenje za stečaj, kancelariju koja odlučuje o pitanjima koja mogu imati implikacije i na kriminalne aktivnosti.

Istraga o njegovom nestanku je zatvorena, ali misterije su ostale. To uključuje šta je Adinolfi radio ujutro kada je nestao i niz prikupljenih svedočenja, od kojih jedno posebno tvrdi da je sudija viđen u autobusu iako je zapravo napustio kuću u automobilu koji je kasnije pronađen u Olimpijskom selu. Drugi svedok je tvrdio da je nepoznati mladić bio prisutan pored njega u sudskim kancelarijama na Pjacale Klodio.

Karabinjeri na terenu Foto: Roma / Zuma Press / Profimedia

Tokom godina, iznete su razne hipoteze, uključujući vezu između nestanka sudije i činjenice da je prethodnih godina vodio stečaj kompanije Fiskom, a zatim i Ambre Asikuracioni.

U prvom slučaju, Enriko Nikoleti, koga istražitelji smatraju blagajnikom Banda dela Maljana, prvostepeno je osuđen. Dugo se pretpostavljalo da je sudija sahranjen na jednom od imanja mafije.