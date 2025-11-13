Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski posetio je vojnike koji se bore u Zaporoškoj oblasti i naglasio neophodnost jačanja odbrane.
ZELENSKI U ZAPOROŽJU
ZELENSKI NA PRVOJ LINIJI FRONTA: Posetio ukrajinske vojnike u Zaporoškoj oblasti! Poručuje im: OVAJ sektor bojišta je neophodno braniti! (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je posetio vojnike koji se bore u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine.
- Razgovarao sam sa vojskom o neophodnim odlukama za jačanje odbrane u sektoru Orihiv - naveo je Zelenski na Telegramu.
Ovaj sektor je bio jedna od polaznih tačaka za neuspešnu kontraofanzivu ukrajinskih snaga 2023. godine.
Ruska vojska je na južnom frontu nedavno ostvarila napredak.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
