Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je posetio vojnike koji se bore u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine.

- Razgovarao sam sa vojskom o neophodnim odlukama za jačanje odbrane u sektoru Orihiv - naveo je Zelenski na Telegramu.

Ovaj sektor je bio jedna od polaznih tačaka za neuspešnu kontraofanzivu ukrajinskih snaga 2023. godine.

Ruska vojska je na južnom frontu nedavno ostvarila napredak.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

