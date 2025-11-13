Slušaj vest

Avion kompanije "Er Indija ekspres"bio je prinuđen da izvrši hitno sletanje nakon što je tokom leta stigla dojava o bombi. Letelica, koja je prevozila 176 putnika i članova posade na redovnom dvočasovnom letu, evakuisana je u sredu nakon što je primljena dojava.

Avion je poleteo iz Mumbaijai bio na putu za Varanasi, kada je posada odlučila da hitno sleti. Letelica je sigurno sletela na međunarodni aerodrom Lal Bahadur Šastri u Varanasiju, gde su odmah aktivirani svi hitni bezbednosni protokoli.

Svi putnici i članovi posade uspešno su evakuisani, bez povređenih, prenosi list Independent.

Istraga i bezbednosna provera

Stručnjaci za uklanjanje eksploziva izvršili su detaljan pregled aviona, ali nisu pronašli nikakve sumnjive predmete.

Avion je i dalje parkiran u izolovanom delu aerodroma, gde čeka dodatne bezbednosne provere pre nego što bude vraćen u upotrebu.

Prema navodima agencije "Junajted njuz ov Indija", ispostavilo se da je dojava bila lažna.

Zvanično saopštenje kompanije



- Jedan od naših aviona za Varanasi primio je dojavu o bezbednosnoj pretnji. U skladu s protokolom, odmah je obavešten Vladin komitet za procenu pretnji bombama, a sve mere bezbednosti su sprovedene bez odlaganja - saoštio je portparol kompanije.

Avion je bezbedno sleteo, a svi putnici su evakuisani. Avion će ponovo biti pušten u saobraćaj čim budu završene sve obavezne bezbednosne provere.

Širenje pretnji i prethodni incidenti

Pretnje su, prema izveštajima, upućene i drugim indijskim avio-kompanijama. "Indigo erlajns" primio je digitalne pretnje usmerene ka pet glavnih aerodroma u zemlji, uključujući Mumbaj i Delhi.

Incident dolazi nedelju dana nakon što je objavljeno da je kompanija prizemljila tri aviona tipa Boing 787-8 "drimlajner" radi "opsežnih istraga" posle avionske nesreće početkom godine u kojoj je poginulo 260 ljudi.