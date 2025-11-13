Slušaj vest

Nordijske i baltičke zemlje najavile su danas doprinos od 500 miliona dolara (430 miliona evra) programu koji su uspostavili Vašington i NATO za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu.

Taj iznos će biti dodeljen za kupovinu vojne opreme i municije u okviru fonda koji vode SAD, a koji omogućava evropskim zemljama da finansiraju transfer američkog oružja Ukrajini (PURL), navodi se u zajedničkom saopštenju Finske, Danske, Estonije, Islanda, Letonije, Litvanije, Norveške i Švedske.

Mehanizam za kupovinu američkih zaliha pokrenuli su u julu američki predsednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO Mark Rute.

"Ova zajednička obaveza doprinosa inicijativi PURL dodatno će ojačati posvećenost nordijskih i baltičkih zemalja podršci Ukrajini", rekao je finski ministar odbrane Anti Hakanen.

On je dodao da je od suštinskog značaja da Ukrajina brzo dobije ključnu odbrambenu opremu.

"Ruski agresivni rat predstavlja dugoročnu pretnju evropskoj bezbednosti, transatlantskoj zajednici i međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima", navodi se u zajedničkom saopštenju.

"Nećemo dozvoliti da se ovo dogodi", dodaje se.

