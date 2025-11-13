A neki su uživali u spektakularnim prizorima

Američka svemirska agencija NASA odložila je planirano lansiranje rakete u svemir zbog "kanibalske" solarne oluje koja bi takođe mogla da poremeti GPS, komunikacione sisteme i elektroenergetske mreže.

Britanski geološki zavod (BGS) je podigao je nivo upozorenja na maksimum i saopštio da je oluja već izazvala smetnje u komunikacijama i satelitskoj navigaciji.

Prema njihovim podacima, ova oluja bi mogla da se spoji sa drugom solarnom erupcijom, čime bi postala "kanibalska oluja" - naziv koji se koristi kada jedna solarna oluja "proguta" drugu, na taj način pojačavajući svoju snagu, piše "Skaj njuz".

Naučnici upozoravaju da bi to mogla biti jedna od najintenzivnijih solarnih oluja u poslednjih 20 godina i da bi Velika Britanija mogla osetiti njen puni uticaj već tokom popodneva.

Obustavljena misija NASA

"Blu Oridžin" - kompanija za svemirske tehnologije koju je osnovao šef Amazona Džef Bezos - trebalo je da lansira svoju raketu Nju Glen iz Kejp Kanaverala na Floridi.

Misija je trebalo da ponese dve sonde NASA, koje su namenjene za istraživanje Marsa.

"Nju Glen je spreman za lansiranje. Međutim, zbog veoma povišene solarne aktivnosti i njenih potencijalnih efekata na letelicu, NASA odlaže lansiranje dok se vremenski uslovi u svemiru ne poboljšaju", napisali su iz "Blu Ordžina" na Iksu.

Čeka nas spektakularna polarna svetlost

Solarna oluja neće uticati samo na Floridu i mesto lansiranja. Očekuje se da će tokom noći doneti spektakularan prikaz severnog svetla - Aurora borealis - nad Britanijom, pod uslovom da nebo bude vedro i tamno, a nije isključeno da se obojeno nebo pojavi i nad delovima Srbije, što bi bilo jedan od najređih prizora u poslednjoj deceniji.

Polarna svetlost Foto: Shutterstock

Tokom protekle noći, stanovnici nekih delova Ujedinjenog Kraljevstva već su mogli da vide impresivne prizore polarnog svetla, a naučnici očekuju da bi se to moglo ponoviti i večeras.

Stručnjaci savetuju da gledate nebo između 22.00 i 2.00 sata, jer su tada solarne čestice najintenzivnije.

Solarne oluje - lepe, ali opasne

Iako su solarne oluje fascinantan prirodni fenomen, one predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i navigaciji. Zbog toga su na zvaničnom Nacionalnom registru rizika Ujedinjenog Kraljevstva svrstane među primarne opasnosti.

NASA objašnjava da su solarne oluje posledica masivnih eksplozija čestica, energije, magnetnih polja i materijala koje Sunce izbacuje u svemir. Kada te čestice stignu do Zemlje, mogu poremetiti njen magnetni omotač, uzrokujući geomagnetne poremećaje.

Prema podacima Britanskog geološkog zavoda, trenutna oluja je stvorila najjače geoelektrično polje zabeleženo na tlu otkako se vodi evidencija, što znači da je intenzitet magnetnih poremećaja najveći u istoriji merenja.