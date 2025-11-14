Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Malija odbacio je kao neosnovane tvrdnje da bi ekstremisti uskoro mogli da zauzmu prestonicu Bamako, što je prva opsežna reakcija vlade na rastuće bezbednosne strahove koji su naveli zapadne zemlje da pozovu svoje građane na povlačenje iz zemlje.

Blokada goriva i porast zabrinutosti

Malijska vlada se već godinama bori protiv ekstremista povezanih s Al Kaidom, koji su u septembru objavili takozvanu "blokadu goriva". Ta akcija izazvala je duge redove na benzinskim pumpama u prestonici i privremeno zatvaranje škola.

Najnovija demonstracija moći grupe Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin(JNIM) izazvala je zabrinutost u inostranstvu da bi grupa mogla da pokuša da preuzme kontrolu nad zemljom.

Afrička unija je u nedelju pozvala na hitan međunarodni odgovor na pogoršanje bezbednosne situacije, dok su zemlje poput SAD, Francuske, Velike Britanije i Italije savetovale svojim građanima da napuste Mali.

Život se postepeno vraća u normalu

Uprkos tim upozorenjima, mnoge škole su ove nedelje ponovo otvorene, a u Bamaku se održava sajam odbrambene industrije na kojem učestvuju i turske kompanije.

Govoreći na konferenciji za novinare u okviru tog događaja u sredu uveče, ministar spoljnih poslova Abdulaje Diop izjavio je da Mali uspešno ublažava posledice blokade goriva i da JNIM "ne može da se meri sa bezbednosnim snagama".

- Vrlo smo daleko od scenarija koji se opisuje van naše zemlje, prema kojem su teroristi već ovde, u Bamaku, i da će preuzeti ovo ili ono. Mi uopšte nismo u takvoj situaciji - rekao je Diop.

One koji šire takve tvrdnje, dodao je, "treba probuditi iz sna".

Cilj ekstremista je destabilizacija vlade

Prema Diopovim rečima, cilj pokušaja blokade bio je da se izazove nezadovoljstvo i nemiri koji bi mogli dovesti do svrgavanja vojne vlade, koja je došla na vlast nakon državnih udara 2020. i 2021. godine.

On je takođe kritikovao poziv Afričke unije na međunarodnu intervenciju i razmenu obaveštajnih podataka, rekavši da to "pokazuje slabo razumevanje stvarne situacije na terenu".

Mali ostaje otvoren za strance

Diop je dodao da poštuje "odluku nekih zemalja koje su zatražile od svojih državljana da napuste Mali", ali je naglasio da zemlja "ostaje otvorena i gostoljubiva prema strancima".

Vojne vlade Malija, Nigera i Burkine Faso povukle su se iz zapadnoafričke regionalne organizacije ECOWAS, distancirale se od zapadnih saveznika i okrenule Rusiji radi vojne saradnje.

Odnosi sa SAD i novi pravac spoljne politike

Diop je rekao da se odnosi sa Sjedinjenim Državama "poboljšavaju pod administracijom Donalda Trampa" i da dve zemlje vode "dijalog o bezbednosnim i ekonomskim pitanjima", iako nije izneo više detalja.