DEČAK PODLEGAO POVREDAMA NAKON ŠTO GA JE UDARIO DRON: Dva dana trajala borba za život nesrećnog tinejdžera
Ukrajinski tinejdžer (16) preminuo je u bolnici, nakon što je podlegao povredama dobijenim kada je ruski dron udario u civilni automobil u Rubižnju, u Harkovskoj oblasti, 10. novembra.
Tinejdžer je podlegao povredama sinoć, u bolnici.
Prema preliminarnim rezultatima, 10. novembra, u Čuguivskom okrugu, ruski FPV dron udario je u civilni automobil.
Povređena su dva muškarca, starosti 24 i 42 godine, kao i dečak (16).
Ranije u toku dana, tri osobe su poginule, a jedna povređena u napadu ruskog drona na kolonu vozila u blizini sela Boguslavka u Harkovskoj oblasti.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)
