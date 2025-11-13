Slušaj vest

Ukrajinski tinejdžer (16) preminuo je u bolnici, nakon što je podlegao povredama dobijenim kada je ruski dron udario u civilni automobil u Rubižnju, u Harkovskoj oblasti, 10. novembra.

Tinejdžer je podlegao povredama sinoć, u bolnici.

Prema preliminarnim rezultatima, 10. novembra, u Čuguivskom okrugu, ruski FPV dron udario je u civilni automobil.

Povređena su dva muškarca, starosti 24 i 42 godine, kao i dečak (16).