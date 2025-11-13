Slušaj vest

Njujorška policija (NYPD) traga za osumnjičenom osobom koja je nosila zastavu duginih boja i koja je optužena da je oskrnavila tri crkve "antihršćanskim natpisima" tokom 20-minutnog vandalskog pohoda prošlog meseca.

Osumnjičeni, imao masku u duginim bojama i gurao bicikl, prvo je uništio imovinu crkve "Refuge Church of Christ" u delu Far Rokavej u Kvinsu, saopštila je NYPD.

Nekoliko minuta kasnije, osoba obučena u dugine boje navodno je ispisala još antiverskih grafita na obližnjoj crkvi "City of Oasis Church of Deliverance", navela je policija. Obe crkve se nalaze u ulici Mot avenju.

Foto: Printscreen/X

Na sigurnosnom snimku koji je objavila policija vidi se kako osumnjičeni ispisuje reči "antigej sekta" crnom bojom na fasadi jedne od crkava.

List Njujork post naveo je da je snimak načinjen ispred crkve "Refuge Church of Christ" u Njujorku.

Oko 2.00, osumnjičeni je sprejom ispisao poruke "Dobrodošli članovi sekte" i "sekto" na zidovima i trotoarima ispred crkve "St. Mary’s Star of the Sea" u ulici Nju Hejvn avenju.

Osim toga, oštećene su i dve verske statue, kojima su preko lica iscrtane boje, saopštila je policija.

Policija je navela da se osoba traži zbog više slučajeva uništavanja imovine koji se tretiraju kao zločin iz mržnje, a slučaj istražuje Odeljenje za zločine iz mržnje NYPD.

Sveštenik Francis Shannon, koji je već više od osam godina starešina crkve "St. Mary’s Star of the Sea", rekao je da ga je vest o grafitima duboko rastužila.