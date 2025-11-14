Slušaj vest

Sirija će pomoći Sjedinjenim Američkim Državama u suočavanju s Iranomi libanskim Hezbolahom - nekadašnjim saveznicima Damaska - izjavio je u četvrtak američki izaslanik Tom Barak, pozdravljajući "transformaciju" odnosa između dve zemlje, koji su, kako je rekao, prešli iz "otuđenja u saradnju".

Istorijska poseta sirijskog predsednika Vašingtonu

U objavi na mreži Iks, Barak je govorio o istorijskoj poseti predsednika Ahmada al-Šare Beloj kući, prvoj poseti jednog sirijskog predsednika SAD od sticanja nezavisnosti zemlje 1946. godine.

- Ova nedelja označava prekretnicu u savremenoj istoriji Bliskog istoka i izuzetnu transformaciju Sirije od izolacije ka partnerstvu - napisao je Barak.

Izaslanik, koji već mesecima vodi američku politiku prema Siriji, rekao je da su razgovori između predsednikaDonalda Trampa i Al-Šare "potvrdili zajedničko uverenje da je došlo vreme da se otuđenje zameni saradnjom i da se Siriji i njenom narodu pruži istinska prilika za obnovu."

Pad Asada i novi savez

Na vlasti u Siriji više nije Bašar al-Asad, koji je svrgnut krajem prošle godine nakon višegodišnjeg građanskog rata. Asad je bio izolovan od Zapada, ali je imao čvrste strateške veze sa Iranom i Hezbolahom, koji su mu pružali vojnu i finansijsku podršku.

- Damask će sada aktivno pomagati Sjedinjenim Državama u suprotstavljanju i demontiranju ostataka ISIS-a, Iranske revolucionarne garde (IRGC), Hamasa, Hezbolaha i drugih terorističkih mreža - rekao je Barak.

Dodao je da će Sirija postati "posvećen partner u globalnom naporu za uspostavljanje mira" i pohvalio njeno pristupanje koaliciji protiv ISIS-a.

Od države optuživane za terorizam do partnera protiv terorizma

Prema Barakovim rečima, ovaj preokret predstavlja "istorijski okvir koji označava prelazak Sirije iz izvora terorizma u partnera u borbi protiv terorizma - obavezu da se ponovo izgradi, sarađuje i doprinese stabilnosti čitavog regiona."

Trilateralni sastanak sa Turskom i SAD

Tokom posete predsednika Al-Šare Vašingtonu, održan je i trilateralni sastanak između američkog državnog sekretara Marka Rubija, turskog ministra spoljnih poslova Hakana Fidana i sirijskog šefa diplomatijeAsada al-Šabanija.

Barak je rekao da su na tom sastanku učesnici "definisali sledeću fazu okvira SAD-Turska-Sirija" uključujući:

- Integraciju Sirijskih demokratskih snaga (SDF) u novi sirijski ekonomski, odbrambeni i civilni sistem

- Redefinisanje odnosa Turske, Sirije i Izraela

- Napredak u usklađivanju koje podržava primirje između Izraela i Hamasa, kao i rešavanje graničnih pitanja sa Libanom

- Podrška arapskih država i ukidanje "Cezarovog zakona"

Barak je pohvalio ulogu Katara, Saudijske Arabije i Turske u podršci "ponovnom uzletu sirijske državnosti", nazvavši njihovu pomoć "magičnim eliksirom".

Takođe je pozvao američki Kongres da ukine "Cezarov zakon" (Caesar Act), kojim su Siriji uvedene teške ekonomske sankcije, rekavši da bi taj korak "zaista dao Siriji šansu".